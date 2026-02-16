【ばけばけ 第97話あらすじ】トキ・ヘブン、熊本生活の不満募らせていく
【モデルプレス＝2026/02/16】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第97話が、2月17日に放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
熊本での生活に慣れるほど不満を募らせていくトキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）。ヘブンは同僚の外国人教師ロバート（ジョー・トレメイン）に熊本への不満をぶつける。
その頃、トキとフミ（池脇千鶴）はクマ（夏目透羽）から逃げていた。一方、司之介（岡部たかし）は一人こっそりと、ある人物との密会を進める。熊本の生活に不穏な気配が漂い始める。
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第97話／2月17日（火）放送
