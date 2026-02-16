¡ÖÃÏ²Á¡×¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ÎÅ¬Àµ²Á³Ê¡£¡ÖÅìµþÅÔ¤ÎÃÏ²Á°ìÍ÷¡×¤«¤éÉ³²ò¤¯¹ØÆþ¤«¤éÇäµÑ¤Þ¤ÇÂ»¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à
ÃÏ²Á¾å¾º¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢²¼Íî¤òÂÔ¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤Û¤ÉËè·î¤Î²ÈÄÂ»ÙÊ§¤¤¤ÏÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¾Íè¤Î»ñ»º¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Î»ñ¶â¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ôÉ´ÇÜ¤â¤Î³«¤¤¬½Ð¤ëÃÏ²Á¤Î³Êº¹¤ò¡¢¤É¤¦¡ÖÇã¤¤»þ¡×¤È¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë³èÍÑ¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¾¾ÌÀÅ¸»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤¬¾Ã¤¨¤ë ½»¤Þ¤¤¤Î¥³¥¹¥ÈÂçÁ´ ²÷Å¬¤ËÊë¤é¤»¤Æ»ñ»º¤¬»Ä¤ë²È¤ÎÁª¤ÓÊý¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¡¢ÃÏ²Á¤«¤é¹Í¤¨¤ë¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¹ØÆþ¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¤Íè¤ÎÃÏ²Á¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½
1987Ç¯¤´¤í¤«¤é1991Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÃÏ²Á¤Ï¾å¾º¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢²¼Íî¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢·Êµ¤²óÉü¤äÄã¶âÍøÀ¯ºö¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¤òÇØ·Ê¤Ë2018Ç¯¤´¤í¤«¤éºÆ¤Ó¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÅìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤Î»°ÂçÅÔ»Ô·÷¤Ç¤Ï2022Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¡¢¾å¾ºÎ¨¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¡ÖÃÏ²Á¸ø¼¨¡×¤Ç¤Ï¾å¾º¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤â¾å¾º¤¬Â³¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
[¿ÞÉ½1]ÃÏ²ÁÊÑÆ°Î¨¤Î¿ä°Ü¡Ê½»ÂðÃÏ¤Î¾ì¹ç¡Ë ½Ð½ê¡§¡ÖÃÏ²Á¸ø¼¨¡×¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ë
¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÃÏ²Á¤Î¾å¾ºÁ°¤Ë½»¤Þ¤¤¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÇã¤¤»þ¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤Ç²¼¹ß¤¹¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤È¤¦¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤Ë¡È¤ªÆÀ¤ÊÇã¤¤Êª¡É¤¬¤¢¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄÂÂß¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤Î²¼Íî¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤â²ÈÄÂ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅìµþÅÔ¤Î¥¨¥ê¥¢ÊÌ¤ÎÃÏ²Á°ìÍ÷
²È¤ò¤¤¤º¤ì¡ÖÇäµÑ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤â¹ØÆþ¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤¤Î¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÇäµÑ»þ¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö½»¤Þ¤¤¤Ï¿ÍÀ¸¤Å¤¯¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÉÔ°Â¤Î¤Ê¤¤ÀßÄê¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ²Á¤ÎÄã¤¤¾ì½ê¤Ç¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹½»¤Þ¤¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£[¿ÞÉ½2]¤ÏÅìµþÅÔ¤Î¥¨¥ê¥¢ÊÌ¤ÎÃÏ²Á¤Ç¤¹¡£
[¿ÞÉ½2]ÅìµþÅÔ¤Î¥¨¥ê¥¢ÊÌ¤ÎÃÏ²ÁÈæ³Ó ½Ð½ê¡§¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃÏ²ÁÄ´ºº Åìµþ·÷¤ÎÅìµþÅÔÆÃÊÌ¶èµÚ¤Ó¿Í¸ý10Ëü°Ê¾å¤Î»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë½»ÂðÃÏ¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¡×¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ë¤è¤ê¡¢1ÄÚ²Á³Ê¡Ö1Ö²Á³Ê¡ß3.3¡×¤Ç»»½Ð¡£
ÅÔ¿´Éô¤Ë¶á¤¤¤Û¤ÉÃÏ²Á¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÊÌ¤ÎÂª¤¨Êý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐJRÃæ±ûÀþ±è¤¤¤ÎÃÏ°è¤ÎÄÚÃ±²Á¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÃæÌî¶è¤ÎÌó219.5Ëü±ß¤È»°Âë»Ô¤ÎÌó141.5Ëü±ß¤Ç¤Ï¡¢Ìó78Ëü±ß¤Îº¹¡£¿·½É¤Þ¤Ç¤ÎÅÅ¼Ö¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï¡¢ÃæÌî¤¬Ìó4Ê¬¡¢»°Âë¤¬Ìó17Ê¬¡£
°ÜÆ°»þ´Ö¤ÈÃÏ²Á¤Îº¹³Û¤òÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤ë¤È¡¢¤³¤Î²Á³Êº¹¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
ÃÏ²Á¤ÏÃÏ°èº¹¤¬¸²Ãø¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¡¡
ÃÏ²Á¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔ¿´Éô¤ä¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤âÍøÊØÀ¤ä½»´Ä¶¤ËÍ¥¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼þÊÕÉô¤âÏ¢Æ°¤·¤Æ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ²Á¤Î¾å¾º¤Ï¡¢¼ûÍ×¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾å¾ºÎ¨¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï°Ý»ý¤¬Â³¤¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²¼¹ß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÁ´¹ñÅª¤ËÃÏ²Á¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤ï¤º¤«¤Ë²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÔ¿´¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤½¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·½»¤à¾ì½ê¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½»¤Þ¤¤¤Î¸õÊä¤È¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤ò¹¤²¤ÆÃµ¤¹¤Î¤âÍ¸ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò³ð¤¨¤ë¼êÃÊ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÃÏ²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢ÇäµÑ»þ¤Î¼ûÍ×¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÇ°Æ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½»¤Þ¤¤¤Î¸õÊä¤È¤Ê¤ëÃÏ°è¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢Êª·ïÃµ¤·¤Î¼ê´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢»þ´Ö¤â¤«¤«¤ë¤Î¤¬ÉÔ°Â¡£ÅÚÃÏÃµ¤·¤Î¤ß¤Ç¸«¤ë¤È¡¢Ï«ÎÏ¤ò¤«¤±¤¿Ê¬¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
[¿ÞÉ½3]ÃÏ²Á¤ÎÄã¤¤¾ì½ê¤Î½»Âð¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
ÃÏ²Á¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð·úÊª¤Î²ÁÃÍ¤âÍ½Â¬²ÄÇ½
·úÇä½»Âð¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹àÌÜ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊª·ïÁª¤Ó¤ÎºÝ¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î²Á³Êº¹¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡¡·úÊª¤ÎÀÇ½¤äÀßÈ÷µ¡Ç½¡¢»ñºà¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÃÏ²Á¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢·úÊª¤Î¤ß¤Î²Á³Ê¤òÆ³¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·úÇä½»Âð¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Êª·ï²Á³Ê¤«¤éÅÚÃÏÂå¤ò°ú¤±¤Ð¡¢·úÊª²Á³Ê¤ÎÌÜ°Â¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£·úÊª¤Î²ÁÃÍ¤òÉ½¤¹¤â¤Î¤Ë¡ÖÄÚÃ±²Á¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚÃÏ¤ÎÄÚÃ±²Á¤È¤ÏÊÌ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢·úÊª¤Î1ÄÚ¤¢¤¿¤ê¤Î·úÃÛ¥³¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð40ÄÚ¤Î·úÃÛ¥³¥¹¥È¤¬3,600Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î·úÊª¤ÎÄÚÃ±²Á¤Ï90Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥³¥¹¥Èºï¸º¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¤´¤È¤ËÄÚÃ±²Á¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤·¤â¡Ö·úÊª¤Î²ÁÃÍ¡áÄÚÃ±²Á¡×¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
[¿ÞÉ½4]¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²ÈÄÂ¤ÎÈæ³Ó ½Ð½ê¡§À¯ÉÜÅý·×¤ÎÁí¹çÁë¸ý¡Êe- Stat¡Ë¡ÖH4104 ÀìÍÑ½»Âð¤Î1¾ö¤¢¤¿¤ê¤Î²ÈÄÂ¡Ú±ß¡Û¡Ê2023Ç¯ÅÙ¡Ë¡×¤è¤êÊÔ½¸¡£
ÇäµÑ¤Î´ÑÅÀ¤òÎã³°¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ²Á¤ÎÄã¤¤¤Û¤¦¤è¤ê¤â¹â¤¤¤Û¤¦¤¬¿Íµ¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©
¢ªÎ©ÃÏ¾ò·ï¤ÎÍ×°ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î1¤Ä¤Ë¡Ö¸òÄÌ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£[¿ÞÉ½4]¤Ï²ÈÄÂÈæ³Ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª·ï²Á³Ê¤Ç¤ÎÈæ³Ó¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
