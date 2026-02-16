◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート ペアショートプログラム（１５日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

ペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が７３・１１点だった。リフトでまさかのミスがあり、演技終了後、木原は約１０秒間、氷上でうなだれて動けなかった。キスアンドクライに来ても、うつむき、三浦に励まされても、首を振って表情は曇ったままだった。取材エリアでは、三浦は「いつも通りではなかった」と振り返り、木原は「７０点台はキープできた。しっかり明日フリー（日本時間１７日未明）頑張っていきたい」と前を向いた。

「りくりゅう」のまさかのミスにＸでは「まだフリーで巻き返せるよ！がんばれ！」「二人の絆なら乗り越えてくれるはず。フリーは笑顔の二人が見られますように！」「日本から全力で応援のパワーを送ります！最後まで信じてるよ！」などといった激励の声が相次いだ。

ペアの五輪競技で過去最高成績は「りくりゅう」の７位。木原は高橋成美と組んでいた初出場の１４年ソチ五輪から、自身４大会連続出場を果たしていてる。日本史上初の表彰台へ、１６日（日本時間１７日）のフリーで巻き返す。