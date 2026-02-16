◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート ペアショートプログラム（１５日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１５日＝大谷翔太】 ペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が７３・１１点。ミスが出て５位で、１６日（日本時間１７日）のフリーに進み「いつも通りではなかった。明日は一つ一つのエレメンツを丁寧に。（ＳＰも）丁寧にやっていたけど、集中して。こういった失敗がないように頑張りたい」と、三浦は前を向いた。

２人にとっては珍しいミスが出た。サイドバイサイドの３回転トウループなど２つの要素を終えて迎えた、リフトの後半部分。木原が右手１本で三浦の右手を持ちながら頭上で支え、両手で持ち替えようとした瞬間に、左手同士を握るタイミングがずれた。三浦が木原の肩部分に乗るような形となり、何とか落下は免れたがレベルと出来栄え点（ＧＯＥ）を取れず。８２・８４点をマークした団体ＳＰから、リフトだけで６・００点下げた。

ミックスゾーンでは、演技直後だったため原因が詳しくは分からなかったが、三浦は「リフトというのは、全て２人のあうんの呼吸、タイミングで成り立っている」と説明。そして「少しずれてしまうと今回のようになってしまうので。積み上げてきたものはあったけど、運も悪かったなと思っています」と振り返った。ミスは出たが、その後のスロージャンプはしっかりと成功。「ここは失敗できない」とプレッシャーもあったが「りくりゅう」の強さもみせた。

１位とは６・９０点、表彰台圏内とは１・４９点差でフリーへ。日本勢初優勝への壁は高いが、フリーは団体で世界歴代３位となる１５５・５５点というハイスコアをマークしている。視線を落としていた木原だが「明日しっかり、気持ちを切り替えて。できるベストを尽くせたら」とコメント。世界の舞台の経験値を、五輪のフリーにぶつける。