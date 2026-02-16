【特別対談】六角精児×玉袋筋太郎「博打に負けて万札を破る…そんな人間を見るのが、一番の人生勉強なんだ」

現在「週刊現代」で連載中の玉ちゃんと、昔連載をしていた六角精児さん。お酒片手に、人生の苦みと楽しみについて語り尽くす特別対談！

前編記事『六角精児×玉袋筋太郎「お酒片手に語った、人生、借金、還暦の話」』より続く。

「いろんな人間を見る」が人生、一番の勉強

六角：俺と違って玉さんは若いうちから売れて、ずーっと陽は当たってたわけじゃないですか。

玉袋：当たってたとしても西日ですよ（笑）。生まれが新宿だから「向こうから来るのはヤクザ、その向こうは薬物中毒者」と、子供の頃から人の選球眼が磨かれたような気がするんです。

六角：いい人生勉強を積んだねえ。我々の世界でも、新入りにはまず「人を観察してこい」って言うの。それでも、なかなかシャブ中やヤクザが当たり前にいる場所なんて見られないですよ。それを子供の頃から見てるのは、人間として一歩リードしてるよね。俺は30の時に「博打をやりたくなるのはカネのせいだ！」とか言って一万円札を破いているような人間を見られたことが、いまに繋がってるんだと思う。いろんな人間を見るってのが人生、一番の勉強なんだよな。

玉袋：六角さんは高速道路のパーキングとかで売ってる、本人じゃない歌手がヒット曲を歌ってるカセットテープの倉庫でバイトしていたんですよね？

六角：誰が歌ってるのかわからない、880円くらいの〈五木ひろしを歌う〉ってテープをずっと売ってた。だから本物の五木ひろしさんと一緒に仕事した時はやっぱり感慨深いものがあったよ（笑）。偽物を売ってた俺と本物が「よこはま・たそがれ」をデュエットするんだから。人生、ムダなことなんてないんだよ。

玉袋：いいねえ。俺もこの歳になってやってきたことにムダはなかったと思うようになりました。六角さんの鉄道好きも仕事に繋がってるじゃないですか。『呑み鉄』（『六角精児の呑み鉄本線・日本旅』）が好きでよく観てます。

「乗り鉄」誕生秘話

六角：実は、博打をやめようと思って、その代わりの楽しみにと乗り鉄になったんだよ。30代の半ばくらいに。

玉袋：子供の頃からの鉄道ファンではないんですか？

六角：子供の頃は「なんとなく好き」くらいだった。それが観音寺競輪で大負けして、博打をやめると決心して。「このまま鉄道にすがろう」と思った。それがいま、番組になってるの。

玉袋：凄いですね。バンクからレールに乗り換えた。人生の乗り継ぎだ。

六角：いまがあるのも、鉄道のおかげだよ。玉さんも競輪が好きだったよね？

玉袋：40歳から50歳になる時に、気づいたらそこに競輪があったという感じです。ある時、立川競輪場でテレビのロケしてたら、おじさんが「てめえ、こんなところで撮影しやがってこの野郎。いいか、競輪なんてやるもんじゃねえ。俺は家3つ取られたんだからな！」って文句言うんだけど、じゃあおじさん、何でここにいるの（笑）？競輪はそんな人ばっかり。宝の山なんです。最寄りの立川の駅から競輪場までの送迎バスがあって。我々の言うところの「護送車」。おじさんたちはちゃんと並んでそれに乗ってやってくる。それもおかしくって。

六角：ほんとの博打好きは最低限のルールは守る。帰りの「オケラバス」にも、ちゃんと並ぶんだよな。

玉袋：ある時俺もオケラのバスに乗ったら、一人のおじさんが「買えたな、あの車券、買えたな。絶対買えたな……」ってずっと言ってるの。そしたらそのおじさんの前にいた男が、「うるせえ、この野郎。だったら買えばいいじゃねえかよ、目潰すぞ！」って。そいつもオケラなんですよ。

六角：あのバスには人生一度は乗るべきだね。俺はいまでも時々乗ってるけど。

去年、母ちゃんが亡くなってね

玉袋：そんな地ベタ目線の男たちから見ると、六角さんは王者。お母様の教えがあるからクズの中に品がある。

六角：実は去年、母親が亡くなってね。見事に厳しいことしか言わないで死んだから、「いままでありがとな」と思ったよ。だって褒められたことが一度もないんだもん。

玉袋：それは凄いですね。

六角：母は晩年ボケたんですよ。ニコニコして、「あなた、誰ですか？」って言ってくる。それが幸せそうでさ。でも厳しかった母ちゃんがニコニコしてるのがイヤでさ。ボケてから「お小遣いあげようか」って言われた時には「ふざけんじゃねえ！」と思ったよ。カネは母ちゃんのところから盗むもんだと思ってたから。そのあと俺、「笑うな母ちゃん」って曲を作ったんだよ。

玉袋：俺のお袋はいま88。施設に入れたんだけど、最初面会に行くと、「私をこんなところに置いていきやがって」と責められた。きつかったですよ。だけど、「私も悲しかったけど、親を置いてったあんたの方が悲しかったんだろうね」と言われた時、「ああ、苦渋の決断をわかってくれた」と思いました。家族の話で言うと、カミさんには一生頭が上がらない。

六角：俺も上がらないな。いま、傍にいてくれるから。

玉袋：ただ、俺は別居8年目。これが原因で（小指を立てる）。

六角：誰だってあるよ。俺も昔、携帯の画面を突き付けて問い詰められて、「ん〜、わからない〜」でずっと通してたことがあったし。とはいえ、一人だと寂しくない？ 酔っぱらって孤独死みたいなことにならない？

玉袋：週に2回はカミさんが掃除に来てくれますからね。カミさんはカミさんで一人暮らしを満喫してるので、これからの時代、「スプリット婚」もありじゃないかなって。

伊集院静先生からの愛ある言葉

六角：俺もそんな付き合い方してる時があった。別れた嫁さんとも連絡は取ってたんだけど、ある日「カネ貸してくれ」って言ったら、それからさすがに会えなくなったんだよ。最低だろ？

玉袋：クズっすね。

六角：でも、その嫁さんは、「あの人が困ってます」ってさ、俺の母ちゃんに電話してくれたんだよ。

玉袋：カーッ、できた女だ。

六角：最初の奥さんで、素晴らしい人だった。俺のことをちゃんと考えてくれる人が世の中にはいるんだって。いまの奥さんもそうなんだけどさ。

玉袋：泣けちゃうよ。本当に。

六角：今日は「週刊現代」が縁で対談してるわけだけど、昔、同じく連載していた伊集院静先生とも対談したことがあるの。面白かったな。あの人も博打好きでさ、「自分の持ってる銭の9割賭けないと博打じゃない」って言うのよ。

玉袋：すげえなあ、それは。

六角：で、また別の日に先生の定宿・山の上ホテルのバーで俺が仕事の打ち合わせをしてたら、股引姿の先生が、ボーイに文句つけてんだよ。

玉袋：健康ランドじゃないんだから（笑）。

六角：すぐに俺を見つけて、「あんたは何でここにいるんだよ、カネもねえのに」って。で、ずっと俺の横で「カネもねえのにカネもねえのに」って。打ち合わせにならないの。だけど、その「カネもねえのに」という言葉には愛があった。カネがある時とない時を両方経験した人間は、カネがない人間が好きだってことがよくわかるんだよ。そんな無茶苦茶な先生だって、いろんな文学賞を獲ってるわけだけど、玉さんって何かの賞をもらったことある？

玉袋：なんももらってねえな。

六角：これだけ長い間芸能界に生きてきて、賞をもらってないのは六角精児と玉袋筋太郎くらいなもんだよ（笑）。

玉袋：もらえねえだけなんだけど（笑）。誰にも気づかれてないところで我々は生きていきますから、それでいいんです。いっそのこと、「もう見ないでくれ、みんな」と。

六角：それじゃちょっと語弊がありますよ。「見ても見なくてもどっちでもいいよ」ぐらいにしておこうよ（笑）。

（構成・やまもと茂）

玉袋筋太郎（たまぶくろ・すじたろう）／'67年、東京都生まれ。'87年に水道橋博士と浅草キッドを結成。赤坂にて「スナック玉ちゃん」を運営中。出演に『町中華で飲ろうぜ』など

六角精児（ろっかく・せいじ）／'62年、兵庫県生まれ。人気の役者として数多くのドラマ、映画、舞台に出演。「六角精児バンド」を組み、ミュージシャンとしても活動中

「週刊現代」2026年2月16日号より

