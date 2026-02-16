女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は16日、第96話が放送され、新章「熊本編」がスタートした。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第96話は、松野トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は熊本に移り、新生活が始まった。松江から付いてきた錦織丈（杉田雷麟）正木清一（日高由起刀）永見剣造（大西信満）に、女中のクマ（夏目透羽）を加え、松野家は大所帯に。充実の新天地かと思いきや、トキと松野フミ（池脇千鶴）は女中との初生活に戸惑う。ヘブンもまた違和感を抱えている…という展開。

1892年（明治25年）2月、転居から3カ月ほど。蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）も付いてきた。

朝食。辛子蓮根、トースト＆しじみ汁をめぐり、ひと悶着。

登校時、ヘブンが人力車に乗ると、隣は空席。いつも迎えに来ていた錦織友一（吉沢亮）の不在を痛感した。丈と正木がじゃんけんをし、丈が車に乗った。

クマはトキとフミが家事を手伝うこと、手まり歌「あんたがたどこさ」も禁じた。

熊本は予想より寒く、ヘブンは「熊本には日本の古き良きものが何もない」「シンシナティーと変わらない」「大砲の音も嫌い、大嫌い」。同僚教師ロバート・ミラー（ジョー・トレメイン）は「西南戦争で城も壊されたからね」と応じた。

松野司之介（岡部たかし）は草むしりを許されているものの「熊本に来てから、燃えるようなヒリヒリしたことがなくて、生きとる気がせんでの。このままだと、腑抜けになってしまいそうなんじゃ」と吐露した。

SNS上には「蛇と蛙も付いてきたんかいw」「朝食コント」「ヘブンさんも人力車の隣にいないあの人を思う」「あの外套！」「錦織ロスが募るヘブンさん」「司之介に暇は禁物」「借金フラグじゃないよね？」「張り合いがない、というぐらい何も起こらない。なのに面白いw脚を伸ばしてくつろぐフミさん、かわいくて吹き出した」などの声。司之介への心配も募るが、果たして。