高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」の第97回が２月17日に放送予定です。

【写真】司之介が密会した相手は…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下２月17日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

熊本での生活に慣れるほど不満を募らせていくトキとヘブン（トミー・バストウさん）。

ヘブンは同僚の外国人教師ロバート（ジョー・トレメインさん）に熊本への不満をぶつける。

その頃、トキとフミ（池脇千鶴さん）はクマ（夏目透羽さん）から逃げていた。

一方、司之介（岡部たかしさん）は一人こっそりと、ある人物との密会を進める。

熊本の生活に不穏な気配が漂い始める。