¾¾»³±Ñ¼ù¤Èµ×¾ïÎÃ¤Ï8°Ì¡¡¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¤¬3µ¨¤Ö¤ê7¾¡ÌÜ
¡ãAT¡õT¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥×¥í¥¢¥Þ¡¡ºÇ½ªÆü¡þ15Æü¡þ¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥ÁGL¡Ê6989¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡Ë¡þ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡äÌ¾Ìç¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼Âç²ñ¤ÏºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£¡Ö69¡×¤Ç²ó¤Ã¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¤È¡Ö67¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿µ×¾ïÎÃ¤Ï¤È¤â¤Ë¥È¡¼¥¿¥ë18¥¢¥ó¥À¡¼¡¦8°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£µ×¾ï¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥È¡¼¥¿¥ë22¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬2ÂÇº¹¤òµÕÅ¾¤·Í¥¾¡¡£29ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ2023Ç¯¡ÖZOZO¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×°ÊÍè3¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÄÌ»»7¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë21¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï¥ß¥ó¥¦¡¼¡¦¥ê¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤È¥»¥Ã¥×¡¦¥¹¥È¥ì¥¤¥«¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£3¥¤¡¼¥°¥ë¤ò´Þ¤à¡Ö63¡×¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¥¦¥Ã¥É¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë20¥¢¥ó¥À¡¼¡¦4°Ì¥¿¥¤¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡ÊËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë17¥¢¥ó¥À¡¼¡¦14°Ì¥¿¥¤¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¾Þ¶âÁí³Û¤Ï2000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó30²¯5200Ëü±ß¡Ë¡¢Í¥¾¡¼Ô¤·¤¿¥â¥ê¥«¥ï¤Ë¤Ï360Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5²¯4900Ëü±ß¡Ë¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
