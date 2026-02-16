¡ãÂ®Êó¡ä¾¾»³±Ñ¼ù¤ÏºÇ½ªÆü¥Ð¡¼¥Ç¥£Äù¤á¡Ö69¡×¡¡¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¤ÇÄÌ»»18¥¢¥ó¥À¡¼
¡ãAT¡õT¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥×¥í¥¢¥Þ¡¡ºÇ½ªÆü¡þ15Æü¡þ¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥ÁGL¡Ê6989¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡Ë¡þ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡äÌ¾Ìç¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼Âç²ñ¤ÏºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦3¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö69¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥È¡¼¥¿¥ë18¥¢¥ó¥À¡¼¡¦9°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
4º¹6°Ì¤«¤é½Ð¤¿¾¾»³¤Ï2ÈÖ¥Ñ¡¼5¡¢3ÈÖ¤ÎÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤¬Àè¹Ô¡£¤¿¤À¡¢¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤òÆ¨¤·¤¿9ÈÖ¡¢10ÈÖ¤ÈÃæÈ×¤ÇÏ¢Â³¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤·¡¢¼ó°Ì¤ËÇ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª18ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ï2¥ª¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼Âç²ñ½é½Ð¾ì¤Îµ×¾ïÎÃ¤Ï2¥¤¡¼¥°¥ë¡¦4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦3¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö67¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë18¥¢¥ó¥À¡¼¡¦9°Ì¥¿¥¤¡£¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤È¤Ê¤ì¤Ð3»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£¥È¡¼¥¿¥ë21¥¢¥ó¥À¡¼¡¦¼ó°Ì¤Ë¥ß¥ó¥¦¡¼¡¦¥ê¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¡£¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬ÊÂ¤ó¤ÇºÇ½ª18ÈÖ¤ò¥×¥ì¡¼Ãæ¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬3¥¤¡¼¥°¥ë¤ò´Þ¤à¡Ö63¡×¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¥¦¥Ã¥É¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë20¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡ÊËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë17¥¢¥ó¥À¡¼¡¦14°Ì¥¿¥¤¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¾Þ¶âÁí³Û¤Ï2000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó30²¯5200Ëü±ß¡Ë¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï360Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5²¯4900Ëü±ß¡Ë¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
