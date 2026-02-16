【米国株式市場】ニューヨーク市場

NYダウ： 49,500.93 △48.95 （2/13）

NASDAQ： 22,546.67 ▼50.48 （2/13）

1.概況

米国市場は高安まちまちとなりました。13日に発表された1月のCPI（消費者物価指数）が市場予想を下回ったことで、FRB（米連邦準備制度理事会）の追加利下げ観測が浮上し、これが株式市場の追い風となりました。





2.経済指標等

ダウ平均は小幅安の49,439ドルで取引を開始しました。序盤は12日の終値である49,451ドル付近で一進一退に推移しました。徐々に上げ幅を拡大し、中ごろには292ドル高の49,743ドルまで上昇し、この日の高値をつけました。その後は伸び悩むと取引終了間際には再び、小幅安になるなど方向感に欠ける展開でしたが、最終的には48ドル高の49,500ドルで3営業日ぶりに反発となりました。ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は50ポイント安の22,546ポイント安の4日続落、S＆P500株価指数は3ポイント高の6,836ポイントで4営業日ぶりに反発となりました。

2026年1月の米CPIは前年同月比2.4％上昇と市場予想（同2.5%）を下回りました。また、前月比も0.2％上昇と市場予想（0.3％）を下回りました。食品・エネルギー除いたコア指数は前年同月比2.5％上昇、前月比0.3％上昇と市場予想に一致する結果となりました。

3.業種別動向

S＆P500の業種別株価指数では、全11業種のうち7業種が上昇しました。公益事業が2.7％高でセクターの上昇率トップとなりました。不動産が1.5％高で続き、素材とヘルスケアが1.0％台の前半の上昇となりました。一方で4業種が下落しコミュニケーション・サービスが0.8％安、情報技術が0.5％安となりました。

4.個別銘柄動向

ダウ平均構成銘柄は30銘柄中15銘柄が上昇しました。ナイキ［NKE］が3.3％高で構成銘柄中の上昇率トップとなりました。ユナイテッドヘルス・グループ［UNH］が3.1％高、ウォルト・ディズニー［DIS］が3.0％高となりました。一方でビザ［V］が3.1％安と大きく下げたほか、アップル［AAPL］が2.3％安、エヌビディア［NVDA］が2.2％安となりました。



ダウ平均構成銘柄以外では、半導体製造装置のアプライド・マテリアルズ［AMAT］が直近四半期の決算と業績見通しが好感されたたことで8.1％高の大幅高となりました。モデルナ［MRNA］は第4四半期が市場予想を上回る業績であったことで5.3%高となりました。ピンタレスト［PINS］は第4四半期の売上が市場予想を下回ったことに加え、先行きの業績見通しも弱気であったことから16.8％安となりました。

5.為替・金利等

長期金利は、前日比0.05%低い4.05％となりました。16日朝のドル円は152円台後半で推移しています。

VIEW POINT: 今日の視点

13日の米国市場は主要3指数は高安まちまちとなりました。ナスダック総合株価指数は下落したものの、アプライド・マテリアルズ［AMAT］など一部のハイテクが上昇したことが下値を支えました。週明けの日本市場は米国の早期追加利下げ観測などを材料に、反発してのスタートが見込まれます。日中には国内の経済指標で、2025年10-12月期の国内総生産（GDP）の1次速報値が発表される予定です。

（マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 山口 慧太）

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部