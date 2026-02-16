エンゼルスの菊池雄星投手（34）が15日（日本時間16日）に今季2度目のライブBPに登板。56球を投げ打者18人に対して3安打3奪三振2四球の結果だった。登板後には“ロボット審判”に言及した。

今季2度目のライブBPは正遊撃手・ネトに切味鋭いスライダーを低めに決め、2三振を奪うなど手応え十分だった。

メジャーでは今季からストライク、ボールの判定を機械が行う「ABSシステム」（ロボット審判）を導入予定で、判定をめぐり異議を唱える「チャレンジ」を行うこともできる。「僕らは試合の序盤ですからね、投げるのは。後半に連れて（チャレンジの）必要度は増してくると思いますけど、使って1回かなと思います。あんまり2回も3回も使うと、中継ぎ陣から怒られそうなんで。せめて1回。失敗したらもう使わない。そういう感じかなと思います」と試合終盤や救援陣のことを考慮しながら使うとした。

ロボット審判への「チャレンジ」でテンポを乱されたくないことから、際どい判定の場合、使用しないとする投手もいるが「基本は使わないと思いますけど、ただ大事な場面だったりとかありますから、そういうタイミングで使うって感じかな」と想定した。