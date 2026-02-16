「練習試合、巨人２−４広島」（１５日、沖縄セルラースタジアム那覇）

広島ルーキー大奮闘！今年初の対外試合となる練習試合、ドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が決勝の適時打を含む２安打１打点１盗塁。ドラフト６位の西川篤夢内野手（神村学園伊賀）も２安打を放った。ルーキーの活躍に、新井貴浩監督は「みんなすごくいい」と手応えを感じていた。以下、監督の主な一問一答。

◇ ◇

−打線は活発だった。

「全体的にみんなすごくいい動きだし、バットも振れている」

−新人３選手が結果を出した。

「そうだね。蓮（平川）は対応するだろうと思ってたけど、西川は大したもんだなと思います」

−岡本は修正した。

「ランナーを出しても落ち着いてたと思うし、上々じゃないですか」

−平川は「１番・指名打者」で出場した。

「別に関係ない。打順にそんなに意図はない。いっぱい回ってくるところでという感じかな」

−足でも積極的に。

「キャッチャー（山瀬）も肩強いしね。すごくクイックタイムも速いピッチャーだったけど、スタートを切れる思いっきりの良さもあるね」

−平川は対応力ある。

「適応力はホントに素晴らしい。なかなかね、右打席も左打席も、あんなに振って振って。１打席目もいいヒットだったけど、２打席目も速い真っすぐを初球からバーンとファーストにね。ライナー性のゴロだったけど、いい当たりで、内容もすごくいい」

−西川も２安打。

「彼の場合はまだ体を作っていかないといけない。ただキャンプの時も言いましたけど、想定外にすごくいい。もともといいものがあるのは分かってたけど、想定外にいいもの見せてくれてるんで、今後が楽しみな選手です」