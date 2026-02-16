『ばけばけ』第97回 熊本での生活に慣れるほど不満を募らせていく【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第97回が、17日に放送される。
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第97回のあらすじ
熊本での生活に慣れるほど不満を募らせていくトキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）。ヘブンは同僚の外国人教師ロバート（ジョー・トレメイン）に熊本への不満をぶつける。その頃、トキとフミ（池脇千鶴）はクマ（夏目透羽）から逃げていた。一方、司之介（岡部たかし）は一人こっそりと、ある人物との密会を進める。熊本の生活に不穏な気配が漂い始める。
