今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月16日（月）〜2月22日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月16日（月）〜2月22日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【獅子座（しし座）】
今週は、自分中心ではなく周りの人と協力しながら、対等な関係で物事に取り組むとうまくいくようです。物腰柔らかで、相手にスペースをあげるようにすると◎ 恋愛面は、SNSやコミュニティ経由で知り合いが増えるタイミング。今まで眼中になかったタイプが急に魅力的に感じるかも。
★ワンポイントアドバイス★
言葉のすれ違いなど増えてくる時期なので、誤解を招くような発言はしないように気を付けましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【獅子座（しし座）】
今週は、自分中心ではなく周りの人と協力しながら、対等な関係で物事に取り組むとうまくいくようです。物腰柔らかで、相手にスペースをあげるようにすると◎ 恋愛面は、SNSやコミュニティ経由で知り合いが増えるタイミング。今まで眼中になかったタイプが急に魅力的に感じるかも。
言葉のすれ違いなど増えてくる時期なので、誤解を招くような発言はしないように気を付けましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/