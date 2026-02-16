e☆イヤホンを運営するタイムマシンは、ドイツのブランドVISION EARSから、新たなイヤフォンシリーズ第1弾「GO live!(Universal Fit)」を2月20日に全国のe☆イヤホン、および公式オンラインストアにて発売する。

価格は118,000円だが、2月13日から3月31日まで実施されるスタートアップキャンペーン中は99,000円で販売する。

同社ではエントリーモデルと位置づけられ、それでいて「常識を覆すプロクオリティサウンドを実現した」という新シリーズ第1弾として開発。従来モデルの設計思想を受け継ぎながらも、構造・チューニングともにさらなる進化を遂げた仕上がりを目指したとのこと。

8mm径ダイナミックドライバー、中域BA×2、高域BAを搭載した4基ドライバー構成。深みとスピード感を備えた低音域、明瞭で豊かな宙域、クリアで繊細な高域までをバランスよく再現するという。

VISION EARSのカスタムIEM開発で培ったノウハウを活用した小型フィット設計を採用。多様な形状の耳にフィットし、長時間の装着でも快適性が保たれる。

高純度単結晶銅の7N OCCケーブルを採用。コネクターは2pin（0.78mm）、プラグは4,4mm5極バランス、ケーブル長は120cm。

再生周波数は20Hz～20kHz、感度は108dB、インピーダンスは10Ω。キャリングケース、SpinFitイヤーピース（S、M、L）、マイクロファイバークリーニングクロス、マイクロファイバーバッグ、交換用メッシュフィルター×2が付属する。