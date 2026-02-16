日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3791（+17.0　+0.45%）
ホンダ　1618（+17　+1.06%）
三菱ＵＦＪ　3013（-42　-1.37%）
みずほＦＧ　7558（-123　-1.60%）
三井住友ＦＧ　6059（-3　-0.05%）
東京海上　6451（+154　+2.45%）
ＮＴＴ　155（+0.4　+0.26%）
ＫＤＤＩ　2695（+1　+0.04%）
ソフトバンク　214（-0.1　-0.05%）
伊藤忠　2239（+13.5　+0.61%）
三菱商　5098（+40　+0.79%）
三井物　5741（+50　+0.88%）
武田　5637（+23　+0.41%）
第一三共　2945（+7.5　+0.26%）
信越化　5546（+47　+0.85%）
日立　5312（+103　+1.98%）
ソニーＧ　3541（-11　-0.31%）
三菱電　5634（+44　+0.79%）
ダイキン　19438（+68　+0.35%）
三菱重　5054（+23　+0.46%）
村田製　3289（+30　+0.92%）
東エレク　42223（+233　+0.55%）
ＨＯＹＡ　28096（-44　-0.16%）
ＪＴ　6099（+12　+0.20%）
セブン＆アイ　2373（-2　-0.08%）
ファストリ　69583（+433　+0.63%）
リクルート　6604（+448　+7.28%）
任天堂　8380（+30　+0.36%）
ソフトバンクＧ　4459（+69　+1.57%）
キーエンス（普通株）　55937（+347　+0.62%）