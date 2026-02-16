日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3791（+17.0 +0.45%）
ホンダ 1618（+17 +1.06%）
三菱ＵＦＪ 3013（-42 -1.37%）
みずほＦＧ 7558（-123 -1.60%）
三井住友ＦＧ 6059（-3 -0.05%）
東京海上 6451（+154 +2.45%）
ＮＴＴ 155（+0.4 +0.26%）
ＫＤＤＩ 2695（+1 +0.04%）
ソフトバンク 214（-0.1 -0.05%）
伊藤忠 2239（+13.5 +0.61%）
三菱商 5098（+40 +0.79%）
三井物 5741（+50 +0.88%）
武田 5637（+23 +0.41%）
第一三共 2945（+7.5 +0.26%）
信越化 5546（+47 +0.85%）
日立 5312（+103 +1.98%）
ソニーＧ 3541（-11 -0.31%）
三菱電 5634（+44 +0.79%）
ダイキン 19438（+68 +0.35%）
三菱重 5054（+23 +0.46%）
村田製 3289（+30 +0.92%）
東エレク 42223（+233 +0.55%）
ＨＯＹＡ 28096（-44 -0.16%）
ＪＴ 6099（+12 +0.20%）
セブン＆アイ 2373（-2 -0.08%）
ファストリ 69583（+433 +0.63%）
リクルート 6604（+448 +7.28%）
任天堂 8380（+30 +0.36%）
ソフトバンクＧ 4459（+69 +1.57%）
キーエンス（普通株） 55937（+347 +0.62%）
