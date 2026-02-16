東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値152.70 高値153.67 安値152.60
154.45 ハイブレイク
154.06 抵抗2
153.38 抵抗1
152.99 ピボット
152.31 支持1
151.92 支持2
151.24 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1868 高値1.1885 安値1.1847
1.1924 ハイブレイク
1.1905 抵抗2
1.1886 抵抗1
1.1867 ピボット
1.1848 支持1
1.1829 支持2
1.1810 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3651 高値1.3659 安値1.3591
1.3744 ハイブレイク
1.3702 抵抗2
1.3676 抵抗1
1.3634 ピボット
1.3608 支持1
1.3566 支持2
1.3540 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7679 高値0.7718 安値0.7671
0.7755 ハイブレイク
0.7736 抵抗2
0.7708 抵抗1
0.7689 ピボット
0.7661 支持1
0.7642 支持2
0.7614 ローブレイク
