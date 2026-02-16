東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値152.70　高値153.67　安値152.60

154.45　ハイブレイク
154.06　抵抗2
153.38　抵抗1
152.99　ピボット
152.31　支持1
151.92　支持2
151.24　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1868　高値1.1885　安値1.1847

1.1924　ハイブレイク
1.1905　抵抗2
1.1886　抵抗1
1.1867　ピボット
1.1848　支持1
1.1829　支持2
1.1810　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3651　高値1.3659　安値1.3591

1.3744　ハイブレイク
1.3702　抵抗2
1.3676　抵抗1
1.3634　ピボット
1.3608　支持1
1.3566　支持2
1.3540　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7679　高値0.7718　安値0.7671

0.7755　ハイブレイク
0.7736　抵抗2
0.7708　抵抗1
0.7689　ピボット
0.7661　支持1
0.7642　支持2
0.7614　ローブレイク