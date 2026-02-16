第７０回阪急杯・Ｇ３は２月２１日、阪神競馬場の芝１４００メートルで行われる。

開幕週の阪神は、スピード勝負になりそうだ。マイネルチケット（牡４歳、栗東・宮徹厩舎、父ダノンバラード）は、前走の睦月ステークスでは逃げ切りを許したが、昇級戦としてはいい内容で２着。昨年のＮＨＫマイルカップで０秒５差の８着と能力は高い。ベストと思える１４００メートルの重賞だけに、結果が欲しいところ。

ディアナザール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ロードカナロア）は近親にジェンティルドンナがいる良血馬。大事に使われ、ここまで５戦４勝、２着１回の成績だ。もまれた際に経験の浅さが出る恐れもあるが、スピードはここでも通用するだけのものを持っている。

ソンシ（牡５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ナイトオブサンダー）は昨年のシルクロードステークスを競走除外からの、長期休養明け。ブランクが長いのは割り引きだが、動きは良好。底を見せていないだけに、怖い一頭だ。

ドロップオブライト（牝７歳、栗東・福永祐一厩舎、父トーセンラー）は前走でターコイズステークスを勝ったように、衰えどころかますます充実している。１ハロン短縮はむしろプラスで、ここでも差のない競馬ができそう。

スリールミニョン（牝４歳、栗東・高橋康之厩舎、父ミスターメロディ）は前走のターコイズステークスでいいスピードをみせていた。開幕週で得意の１４００メートルなら、変わってくる余地を残している。