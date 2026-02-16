◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第10日 ジャンプ 女子個人ラージヒル（ヒルサイズ＝HS141メートル）（2026年2月15日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

女子個人ラージヒル（ヒルサイズHS＝141メートル）が15日（日本時間16日）に行われ、丸山希（27＝北野建設）は128メートル、125メートルで合計257・0点の8位で今大会最終種目を終えた。初出場で個人ノーマルヒル銅、混合団体銅と2つのメダルを獲得した。

この日は父・守さん（61）が初めて会場に駆けつけた。「ラージが得意だがら」と、丸山自身がこの日のチケットを贈った。父が手にする母・信子さんの遺影。その前で飛んだ大会ラストジャンプだった。

昨春には家族4人で米ハワイを訪れ、散骨を行った。信子さんが生前に望んだ「雪の降らない温かい海に」との願いを叶えたという。高校3年時に病気で亡くなった母の「何かで一番になりなさい」という言葉を胸に、ジャンプに打ち込んできた。丸山は兄と姉よりも怒られることが多かったと振り返るが、守さんは「やっぱり一番下の子供で可愛かったから、甘やかさず厳しかったんだと思います」と語った。

初の五輪を終え、「こんなに清々しく終われるとは思っていなかったので満足です」と晴れやかな表情を浮かべた丸山。母に伝えたい言葉を問われると、「見ていますか」とほほ笑んだ。「まさか自分の子供がメダリストになるとは思っていなかったはず。獲ったよって、帰ったら伝えたいです」。母への思いを胸に飛んだ、初めての五輪が幕を閉じた。