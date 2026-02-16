◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第10日 フィギュアスケート ペアSP（2026年2月15日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートのペアSPが現地時間15日（日本時間16日）に行われ、世界王者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が73・11点で5位発進となった。

序盤からトリプルツイストやサイドバイサイドの3回転トーループを決める。だが、続くリフトが乱れて大きく減点に。演技直後、木原は氷上でうなだれた。

三浦「リフトは全て2人のあうんの呼吸というか、タイミングで成り立っているものなので。積み上げてきたものもあったけど、運も悪かったかなと思います」

万全を期したはずだった。6〜8日に行われた団体でSPとフリーともに1位で日本の銀メダル獲得に貢献。その期間を「トレーニングウィーク」と位置づけ、8日のフリーを滑り終えた後、坂本花織（シスメックス）と佐藤駿（エームサービス・明大）が演技する合間に木原はウエートトレーニングを敢行した。個人戦までを逆算し、余念なく調整。全て計画通りだった。

ペアの日本勢では史上初の金メダルへ死角はないと思われたが、普段はないミスが生じた。木原は取材エリアで険しい表情を浮かべたまま、翌日のフリーへと必死に前を向いた。

「切り替えて、できる限りのベストを尽くしたい」

首位のドイツペアとは6・90点差。この正念場でこそ、培ってきた2人の強さを示す。