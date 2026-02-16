ハチミツ二郎、悲願を達成！BS朝日で「電動車椅子さんぽ」特番が放送決定

2月15日（日）の『有吉クイズ』では、有吉弘行がハチミツ二郎（東京ダイナマイト）と電動車椅子で散歩する人気企画の第2弾「ハチミツ二郎が行く!! 電動車椅子さんぽ in 五反田」の“思い出の味編”が放送された。

2025年1月に「有吉とメダルゲーム」回に出演した際の「BSで電動車椅子さんぽの番組がやりたい」という二郎のひと言がきっかけで、同年3月にBSでのレギュラー化を目指したパイロット版として地上波で第1弾を放送。すると大反響を巻き起こし、「ギャラクシー賞」2025年4月度の月間賞を受賞した。

その後、約1年ぶりとなる今年2月8日・15日に第2弾を放送。

昨年9月の手術後、義足生活に奮闘する二郎が有吉と再会し、関太（タイムマシーン3号）や後編で合流したヒコロヒーとともに、思い出の地・五反田を巡る様子が放送された。

名物グルメや娘へのプレゼント選びにほっこりしながら、一行は最後の目的地であるステーキハウスに到着。すると、そこで有吉がサラッとBSでの特番が決定したことを発表。

ついに二郎が悲願を達成！ 3月8日（日）にBS朝日で「電動車椅子さんぽ」の特番が放送されることになったのだ。はたして、二郎は誰とどこを散歩するのか。続報に注目だ。