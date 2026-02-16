１３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円７０銭前後と前日と比べて４銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８１円１８銭前後と同１０銭強のユーロ安・円高だった。



高市早苗首相の経済ブレーンとされる本田悦朗元内閣官房参与がロイター通信とのインタビューで、「次の利上げの前には昨年１２月の利上げの効果検証が必要で、３月など早期の実施はないだろう」との見方を示したことから日銀による早期の追加利上げ観測が後退。英フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）が「トランプ米大統領が鉄鋼・アルミニウム製品に対する一部関税の引き下げを計画している」と報じ、米関税政策が米景気を押し下げるとの懸念が後退したこともあり、ドル円相場は日本時間夕に１５３円６７銭まで上伸する場面があった。ただ、その後は前日の高値１５３円７６銭が意識される形で伸び悩み。この日に発表された１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を下回ったことが分かると、米長期金利が低下するとともにドル売り・円買いが優勢となり一時１５２円６０銭まで軟化した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８６８ドル前後と前日と比べて０．０００３ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS