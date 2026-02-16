UIは2月10日、手のひらサイズの小さいミニレトロカメラ「HARU」をYahoo!ショッピングやAmazon、楽天市場で販売開始した。カラーはブラックとブラウンの2色で、価格は5800円。



●写真や動画、音声までとれる 便利なネックストラップが付属



新製品は2本の指だけで持てるミニレトロカメラ。サイズは52×40×17mmで、重さは67g。本体はアルミ製だ。



写真と動画が撮影でき、写真解像度は2〜20M、動画解像度は720P、1080P、2Kに対応する。カラーフィルターも搭載し、雰囲気の異なる写真も撮影可能だ。撮影したものは、1.47インチのIPS液晶から確認できる。使用時間は最大65分。



また、音声録音に対応し、PCに接続してWebカメラとしても使える。



このほか、便利なネックストラップを付属品として用意している。