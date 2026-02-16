Aぇ! group・末澤誠也がananのソロ表紙に一年ぶりの登場！ロックスターの世界を熱くアンニュイに描き出す

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Aぇ! group・末澤誠也がananの表紙を1年ぶりにソロで飾った。

■3つの時代のロックスターを末澤がクールかつアンニュイに魅せる

2月25日発売の『anan』2485号は、日本で長く人気を誇る「王道」エンタメの現在地を深掘りする「エンタメの系譜 2026」特集。その表紙を飾るのは、ニューアルバムの発売、3月から始まる全国ツアーと、グループでの躍動に期待が膨らむAぇ! groupから末澤誠也がソロで登場。自身3度目で約1年ぶりとなる今回は、3パターンの「ロックスター」をイメージしたスタイリングで表紙と紙面を飾る。

「90年代ジャパニーズロック」「オールドUKロック」そして「王道ロック」をイメージした姿を見せる末澤。本人も「ゴリゴリのロックとはまた違って、ポップな感性が新鮮だった」という「90年代ジャパニーズロック」の撮影で見せる、平成初期の雰囲気を想起させる世界観＆スタイリング、サングラスやグローブなどのアイテムの着こなしに注目だ。

他にも「オールドUKロック」60 年代のブリティッシュロックをイメージしたレトロな背景＆スタイリング、「王道ロック」では、ブラックのレザーを纏いギラついた＆ザラついたロックスターの風格を見せる。さらにレザーを脱ぎステージを降りた後のブレイクタイムをイメージしたシーンも必見だ。

そしてロングインタビューでは、アルバムを作るにあたっての素直な気持ち、ツアーやライブに向けての「欲」、そしてファンへの想いなどを等身大の言葉の数々が綴られ、ファン必見の内容となっている。

(C)anan/マガジンハウス

■書籍情報

2026.02.25 ON SALE

anan2485号「エンタメの系譜 2026」

■【動画】Aぇ! group「Fashion Killa♡」MV

■関連リンク

『anan』公式サイト

https://magazineworld.jp/anan/

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/157

https://www.universal-music.co.jp/aegroup/