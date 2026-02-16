お笑いコンビ「東京ダイナマイト」のハチミツ二郎（51）の悲願が成就した。テレビ朝日系「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）の人気企画「電動車椅子さんぽ」の特番化が決定。3月8日午後6時からBS朝日で特別番組として放送されることが、15日の放送で明らかになった。

放送終盤、目的地での食事中に有吉弘行からBS特番決定がサラリと発表された。二郎が切望していたBS進出が現実となり、地上波番組の1コーナーから始まった企画が、独立した特別番組として放送されることになった。

企画の発端は2025年1月、二郎が番組内で「BSで電動車椅子さんぽの番組がやりたい」と発言したことだった。同年3月のパイロット版が大反響を呼び、「ギャラクシー賞」4月度月間賞を受賞した。

15日の放送では、義足生活となった二郎が有吉らと五反田を再訪。電動車椅子で移動しながら名物グルメを堪能し、現在の生活実情や、娘へのプレゼント選びに奔走する前向きな様子が映し出された。

二郎は「義足だからこそ、逆にまたやれる」と漫才復帰やプロレス再挑戦に言及。有吉も「元気が出ていたことが何よりうれしい」と応じるなど、変わらぬ絆を見せた。

二郎は2018年に急性心不全・呼吸不全で入院。21年には新型コロナウイルスに感染し重症化、一時危篤状態に。24年3月には「昨年から続く腎移植失敗による体調不良」で入院したことを発表した。昨年10月に症状進行のため足の切断手術を受けたことを有吉が自身のラジオ番組で公表していた。