【インタビュー】ミステリアスな存在感で注目を浴びる若手女優がいる。映画「夜勤事件」（2月20日公開、監督永江二朗）で映画初主演を務める南琴奈（19）だ。不可解な現象に恐れおののく女子大生を熱演している。躍進を遂げる新星に今作への思いや今後の展望を聞いた。（望月 清香）

大人びたアンニュイな雰囲気と澄んだ瞳が印象的。落ち着いたキャラクターなのかと思いきや、取材中はよく笑う。「仲の良い友達からはよく“ドジ”と言われます。水を飲むとすぐこぼしてしまうんですよ。周りの子によく拭いてもらっています（笑い）」。クールな佇まいに10代らしいあどけなさが同居した。

今作は、インディーゲーム制作チーム「Chilla's Art（チラズアート）」のホラーゲーム「夜勤事件」の実写映画化。コンビニの夜勤で働く女子大生が様々な恐怖に襲われる姿を描く。初の主演オファーに「こんなに近い将来に主演を任せてもらえるなんて思っていなかったので、とにかくうれしかったです」と感激した。一方で、ホラー作品に不安要素があったという。というのも、南はホラーが大の苦手。「ホラー作品をこれまで見たことがなかったので、どのようにお芝居をすればいいのか不安でした」と振り返った。

映画では思いっ切り叫ぶだけでなく、息を飲んだり、表情をこわばらせたり…。“静と動”を使い分けながら、恐怖を表現している。「驚き方にもたくさんの種類があることを教えていただきました。表情や息遣いで表現することが多かったです」。続けて、「怖がる演技はエネルギー使いますね。体力的にも精神的にもきつかったのでリアルな表情が現れているんじゃないかなと思います」と明かした。

今作はゲーム特有の没入感を感じるカメラワークが特徴。「凄く考えられて、工夫されて撮られています。怖さの裏にはいろいろな人の努力があるんだなと分かりました。各分野のプロフェッショナルの方々とご一緒できて凄く勉強になりました」と充実感をにじませた。映画ならではのオリジナルストーリーも必見だ。「目が離せない展開になっているので、原作が好きな方にもホラーが苦手な方にも最後まで楽しんでいただけるんじゃないかなと思います」とアピールした。

小6の時に原宿でスカウトされ、芸能界入り。「いい意味で軽い気持ちで飛び込みました」と振り返る。そんな南に心境の変化が訪れたのは昨年。7月期のフジテレビ系ドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」で生徒会副会長・斉藤瑞穂役を演じ、話題に。映画「ミーツ・ザ・ワールド」では希死念慮を抱えたキャバ嬢・ライの美しさと儚さを見事に体現した。「昨年1年で反響をいただくようになりました。このお仕事を続けていきたいという気持ちがどんどん強くなっています」と語る。

そんな南の原動力は悔しさ。これまで自身の演技に満足したことがないという。「どの作品でももっとやれたという思いがあります。撮影当時は精一杯やっているんですけど、毎回自分の演技に対して反省点や悔しさが残ります。自分の中に可能性を感じるので、それをクリアできるまではやり続けるんじゃないかなと思います」。大器はまだまだ可能性を秘めている。

「目標はないけど野望はたくさんあります。医療系やファンタジーやヒューマンドラマ…。いろいろなジャンルの作品に出て、もっと表現の幅を広げたい。現場で言われたことにすぐに対応できるように、柔軟さと余裕、覚悟を持ちたいです」。真っすぐな瞳で未来を見据えた。

◇南 琴奈（みなみ・ことな）2006年（平18）6月20日生まれ、埼玉県出身の19歳。20年にMr.Childrenの楽曲「Documentary film」のMVが話題に。映画「アイスクリームフィーバー」（23年）、映画「終点のあの子」(26年)、映画「90メートル」（来月27日公開）に出演。