元AKB48でタレント、実業家の小嶋陽菜（37）が16日までに自身のインスタグラムを更新。豪華なオフショットを公開した。

「こちらも遅くなりましたがFRUITS ZIPPER初の東京ドーム後のわたし」と書き出した小嶋。「大きな夢が現実になる瞬間を観させていただき胸がいっぱいに メンバーとファンのみんなのエネルギーをバチバチに感じました」とつづって1日に開催されたドーム公演を振り返った。

「撮可は焦りすぎてぜんぜん撮れず。かれんたん気球も後ろ姿かわいい。オープニングから大きな気球での登場にはテンションぶちあがりました！みんなが外周しているとき、気球に乗ったノエちゃんと目が合ったかもって思ってたらほんとうに合ってたみたいで嬉しかったです。。恥」とコメント。

「そしてなんと鈴木愛理ちゃんと同じお部屋で、たくさんお話しさせてもらいました ちゃんとお会いするのは意外とほぼ初めてだったのですが、VTRでご一緒したり、もうずっと日々SNSで拝見しまくっているせいか、そのまますぎてそんな気がしなかった！明るくて可愛かったなー」として2ショットもアップ。「かわいいをたくさん吸収した日でした」と締めくくった。

ファンからは「貴重な1枚になりそう」「写真も文章もすべてが可愛くて幸」「愛理様との2ショットが神すぎて泣けます」「それににゃんにゃんと愛理ちゃんのツーショットも凄すぎる」「愛理ちゃんとのツーショット！可愛すぎます！」「推しと推しの供給幸せすぎます」などのコメントが寄せられた。