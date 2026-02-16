「冬のモノトーンに飽きてきた」→【ZARA】へ！ 40・50代が着映える♡「ブルーカーデ」

「いつもモノトーンのアイテムばかりで飽きてきた……」そんなミドル世代におすすめしたいカラーが、気分を一新できそうな“ブルー”。爽やかで好印象が狙えるブルーのアイテムは、春に向けたスイッチコーデにもぴったり。今回は【ZARA（ザラ）】から、シンプルで着まわしやすい「ブルーカーディガン」をピックアップしました。

オンオフ使えるクルーネックカーデ

【ZARA】「ソフトニットカーディガン」\8,590（税込）

ベーシックで着まわしやすいクルーネックカーディガン。2026年春夏のトレンドカラーとしても注目されているブルーが、クールで都会的な雰囲気を醸し出します。肩が落ちるゆったりとしたシルエットで、程よく抜け感のある着こなしに導いてくれそう。シャツやタートルネックTシャツとレイヤードして、今っぽくこなれたコーデに仕上げるのもおすすめ。

1枚でサマになるジップアップカーデ

【ZARA】「ジップアップニットカーディガン」\7,990（税込）

カジュアルでデイリー使いしやすいジップアップカーディガン。大きめの襟がアクセントになり、シンプルなワンツーでもサマ見えが狙えます。爽やかな淡いブルーが春らしさを後押し。スウェットパンツと合わせたストリートライクなコーデや、ミニ丈のスカートで大人可愛く着こなすのも◎ コンパクトなショート丈なので、手持ちの幅広いボトムスと合わせやすそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M