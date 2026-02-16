ビジュ大優勝ーーーッッ♡【スタバ】カスタムも楽しめる！「新作フラペチーノ」

【スターバックス】では、1月28日よりバレンタインシーズン第2弾となる「新作フラペチーノ」を販売。SNSではハイグレードな価格も話題になっていますが、一度飲めば、その価格にふさわしい極上の味わいに驚くかも。今回は、新作フラぺのおすすめカスタムを紹介します。

とろけるホイップで召し上がれ

新作の「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ®」に「ライトインホイップ」「エクストラホイップ」を加えたカスタム。トッピングのホイップを増量するだけでなく、中にもホイップを加えるのがポイントです。今回の新作はシロップが入っていないため、@j.u_u.n__starbucksさんいわく「甘さ控えめ」とのこと。ホイップを追加することで、エスプレッソやカカオのほろ苦さもマイルドに仕上がりそうです。

キャラメルソース追加でさらにリッチに

こちらは「ブロンドエスプレッソに変更」「キャラメルソース追加」「エクストラホイップ」で仕上げる、甘さを活かしたアフォガード。ブロンドエスプレッソは、通常のエスプレッソよりも苦味を抑えられるため、コーヒーの苦味が苦手な人におすすめのカスタムです。シェイブカカオの下にプラスしたキャラメルソースで甘みを調整できますよ。

【スターバックス】の「新作フラペチーノ」は、エスプレッソとカカオのほろ苦さを楽しむバレンタインドリンク。無料カスタムの範囲でもオリジナルとは異なる味わいが楽しめて、自分好みに仕上げられるので、ぜひ一度試してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる