身に覚えのない写真をよく見てみると犯人が写っていて...？勝手にカメラをいじった猫の犯行の瞬間が面白いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で34万回表示を突破し、「ええアングルやなぁ」「自撮り猫（びょう）自撮り棒もびっくり」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：『勝手にカメラ起動して撮らないでｗｗ』スマホのフォルダを確認したら、ネコが…予想外の光景】

いつの間に？！

Xアカウント「ほたりん☆黒猫戦隊の母」に投稿されたのは、スマホのカメラを勝手に使用した犯人の写真。飼い主さんは黒猫6匹と暮らしているそう。

スマホの写真フォルダを確認して、写真が増えていることに気づいたといいますが、いったいどの子の仕業でしょうか？

犯人は『わさび』くんという黒猫だったとか。なんとわさびくんの鼻の穴がバッチリ写っていたのだといいます。信じられないことに、わさびくんはカメラを勝手に起動させ撮影ボタンを押したとのこと。飼い主さんは器用すぎるわさびくんのいたずらに驚きつつも「天才かな」と感心したそう。猫がスマホを使うことは稀。カメラを起動させ、写真まで撮ったわさびくんの賢さは天才と言っても過言ではありません。

他の投稿では、いたずらをしたり遊んだりしているわさびくんの様子が見られました。たくさん遊びながら知恵をつけているのでしょうね。いたずらもほどほどに。好奇心旺盛で利発なわさびくんなのでした。

自撮り写真が絶賛の嵐

わさびくんが写った写真を見た方たちから「鼻とヒゲの存在感がもう優勝」「可愛すぎますね、最高の自撮り」などの声が寄せられていました。

わさびくんの自撮り写真が『最高』とXユーザーから大絶賛され、多くの称賛の声が届けられました。

Xアカウント「ほたりん☆黒猫戦隊の母」では、わさびくんたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。わさびくんの驚きのいたずらから目が離せません。

写真・動画提供：Xアカウント「ほたりん☆黒猫戦隊の母」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。