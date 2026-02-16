スティーヴン・スピルバーグ監督が、ドラマ「ドーソンズ・クリーク」で知られ、がん闘病の末に48歳で亡くなった俳優ジェームズ・ヴァン・ダー・ビークさんの遺族を支援するため、2万5000ドル（約383万円）を寄付したことが明らかになった。死去を受け、ヴァン・ダー・ビークさんの妻と娘たちの生活を支える目的で「GoFundMe」のページが立ち上げられ、寄付総額はすでに200万ドル（約3億600万円）を超えている。



【写真】亡くなったジェームズ・ヴァン・ダー・ビークさん「ドーソンズ・クリーク」では大人気だった

匿名の寄付者による3万ドル（約459万円）が最高額となる中、スピルバーグ監督と妻で女優ケイト・キャプショーは上位寄付者の1人として名を連ね、医療企業「ガーダントヘルス」も同額を拠出した。同社はXで追悼コメントを発表し、「ジェームズの訃報に胸を痛めています」「彼は大腸がん検診のためのシールド血液検査の初代ブランドアンバサダーでした」「啓発活動に尽力した彼の声は、この闘いに永続的な足跡を残します」と、その功績を称えた。



このほか、「ウィキッド ふたりの魔女」のジョン・M・チュウ監督が1万ドル（約153万円）を寄付。女優ゾーイ・サルダナは毎月2500ドル（約38万円）の継続支援を申し出ている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）