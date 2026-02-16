NHK「おかあさんといっしょ」第17代うたのおねえさんを務め、99年には「だんご３兄弟」が空前の大ヒットとなった歌手の茂森あゆみが12日、懐かしの「おねえさん」2ショットを投稿し、話題となっている。



【写真】NHKとは思えないノリ 懐かしすぎるコンビの“アヒル口”がエモい

茂森は「『おかあさんといっしょ』のお姉さん時代 苦楽を共にした戦友みたいなちかお姉さん♪」とつづって、2枚の写真をアップ。1枚目は懐かしさあふれる写真で2枚目は最近のもの。ともに仲の良さを感じさせる2ショットだ。



1枚目を「30年くらい前かなぁ（加工無し） コンサートリハーサル休憩中 いつもふざけて笑っていました」と記した通り、2人はポテトチップス2枚をくわえてアヒルの口のようになっている。2枚目は「先日のブランチ （加工あり）」と涙の顔文字つきでユーモアあふれる言葉を添えた。



気になる2ショットの相手「ちかお姉さん」とは松野ちか。1994年4月から｢おかあさんといっしょ｣トライ！トライ！トライ！の”ちかおねえさん”に起用された第２代身体表現のおねえさん。茂森は「#おかあさんといっしょ」「#おねえさん」「#何歳になっても『おねえさん』と呼んでいただき、ありがとうございます」と結んだ。



2002年に結婚した茂森は長男、次男、長女と３人の子を持つママに。時を巻き戻す思い出深い2人の姿に、フォロワーからは「幼少期の憧れのお姉さんたち」「アヒル口がとってもかわいい」「昔も今も可愛い」「素晴らしいツーショット」「おねえさんはいつまでたっても おねえさんです」と懐かしむ声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）