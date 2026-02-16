外食先を選ぶとき、テレビのグルメ番組やSNSの投稿をきっかけに、気になる飲食店へ足を運ぶ人も少なくない。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、業務用の冷凍食品・食材・飲料通販「ミクリード」と共同で、全国の男女500人を対象に「おすすめの飲食店を聞いてみたい芸能人・インフルエンサー」についてのアンケートを実施、年代別のランキングを公表した。



【写真】60代で1位となったのは、「格付け」でおなじみのあのスター

全年代で高い支持を集めたのはタモリ。「隠れ家的なお店を知ってそう(30代女性)」「グルメで舌が肥えているので間違いがなさそう(40代女性)」「食べものに知識が豊富で得意料理店が詳しいから(70代男性)」など、40、50、70代で1位となり、30代以下で2位、60代でも3位となった。



30代以下で1位となったのは渡部建(アンジャッシュ)。「食通として有名」「Googleマップに行きたい店と行った店をチェックしているから。すごい量」など、芸能界でもグルメとして知られ、食に関する情報発信を積極的に行っている姿が支持を集めた。



60代で1位となったはGACKT。「一流品を見分ける能力が高い人なので、参考になる意見をくれそうに感じる」「違いが分かる人なので」など、テレビの格付け番組での印象で上位にランクイン。



70代でタモリと並び1位になったのは松重豊。「長年テレビ東京の全国の食堂を食べ歩く主役で年間相当数のお店で実際に食べているので、この料理ならどこのお店が美味しいかなど相当知っていると思われる」「博多でリーズナブルで美味しい屋台のお店を教えてくれそう」など、ドラマ「孤独のグルメ」で全国各地の飲食店を食べ歩く役柄が強く印象に残り、「実際に数多くのお店を体験している」という信頼感が圧倒的な支持につながった。



若い世代はYouTubeやバラエティー番組のグルメ企画で活躍するタレントが選ばれやすく、シニア世代は食べ歩きの経験が豊富な人物や、良し悪しを見分けられそうな人物に票が集まる傾向があった。



（よろず～ニュース調査班）