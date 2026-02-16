テレビ朝日の住田紗里アナウンサー（31）が15日、自身のインスタグラムで難関国家資格の行政書士試験に合格したことを発表した。



【写真】まさに才色兼備！行政書士の合格証書を手に笑顔を見せる住田アナ

合格証書を笑顔で掲げた自身の写真とともに「令和7年度 行政書士試験に合格しました」と投稿。「法律の勉強をしたことで、日々お伝えしているニュースへの理解も深まっているような気がします」と、現在の仕事にも好影響があることを記した。令和7年度の同試験合格率は14.54%だった。



資格取得のきっかけについて「一昨年のパリオリンピックです」と明かし、「アスリート、彼らを支える料理人の方、言語を自由に操る現地のコーディネーターさん、何かの“プロ”として生きている人たちの覚悟、向き合い方、自然と溢れ出る人柄に強く憧れを抱くようになりました。ニュースを伝えるプロに近付いていくために、もっと知識が欲しい、そう感じました」と記した。



大学時代に講義で憲法に興味があったことを記しつつも、勉強期間は「去年の春頃から本格的に勉強をスタートしました」と1年もたたず合格したことを明かした。「新しいことを知って、法律に携わってきた色々な人たちの解釈に触れること、すごくワクワクしましたし、学んでいる時間はすごく楽しくて、充実していました」と振り返り、「まだまだ学びたいことは山積みです。これからも日々研鑽していけたらなと思います」とつづった。



住田アナは慶応大学法学部政治学科を卒業後、2018年にテレビ朝日に入社。現在は同局の情報番組「グッド!モーニング」などでキャスターを務めている。



（よろず～ニュース編集部）