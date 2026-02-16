女優・三田寛子が12日、自身のインスタグラムで息子たちから誕生日にプレゼントをもらったことを明かした。



【写真】息子たちの気持ちのこもったネックレス 輝きも思いも色あせない

「三兄弟から還暦記念にと お誕生日にネックレスをもらった もったいなくてつけられない 飾って眺めてニコニコしてます」と母の心境を明かした三田。6本のネックレスが並んだ写真を添えた。



1966年生まれの三田は81年「2年Ｂ組仙八先生」でドラマデビュー。91年に三代目中村橋之助(2016年に八代目中村芝翫を襲名)と結婚し、長男の四代目中村橋之助、次男の三代目 中村福之助、三男の四代目中村歌之助と3人の息子がいる。



それぞれに思い出があるようで「人生初のジュエリーは 父が二十歳のお祝いにくれた パールのネックレス」だという。さらに「刺激をくれた大好きなNYで オープンハートのネックレスを 初めて自分のために買った時 忘れられないです 行くたびに 私の思い出たちが一つずつ増え 人生の足跡を辿る証になりました」と述懐した。



続けて手入れをして蘇ったことを明かし、「私も自分自身をあらためて 磨き直して歩んでいこうと思います」と気持ちを新たに。「今年は我が成駒屋にとって 記念の年 5月には神谷町小歌舞伎 そして先にめでたい婚礼もあり 9月には中村芝翫が新橋演舞場にて リヤ王をやります まだまだお伝えできない公演もありますのでどうぞご期待下さいませ がんばります」と決意をつづった。



ファンからは「素敵な息子さん方」「息子さんたちは優しいしセンスが光ってますね」「嬉しさ300倍ですね」「息子さんにとって自慢のママですね」といったコメントに加え、「還暦 え～」と変わらぬ若々しい姿に驚きの声も上がっていた。



（よろず～ニュース編集部）