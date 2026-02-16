Aぇ! group末澤誠也、ロックスター姿を披露 90年代ジャパニーズ・オールドUK・王道の3パターン…『anan』登場
Aぇ! groupの末澤誠也が、25日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2485号（マガジンハウス刊）の表紙を飾る。“ロックスター”をイメージした姿で魅了する。
【写真】精悍な黒スーツでデビュー日に『anan』表紙を飾るAぇ! group
今号は、“王道”エンタメの現在地を深掘りする「エンタメの系譜2026」特集。末澤は、約1年ぶり自身3度目となる『anan』ソロ表紙となり、ハードなレザーを身にまとい、唯一無二の熱く鋭い眼差しを激写した超美麗＆エモーショナルなグラビアを披露する。
撮影は“90年代ジャパニーズロック”“オールドUKロック”“王道ロック”という3パターンのロックスターをイメージ。末澤が「ゴリゴリのロックとはまた違って、ポップな感性が新鮮だった」という“90年代ジャパニーズロック”の撮影は、平成初期を想起させる世界＆スタイリングで、サングラスやグローブなどアイテムがワンポイントに。また、“オールドUKロック”では、60年代のブリティッシュロックをイメージしたちょっぴりレトロな背景＆スタイリングとなる。
さらに“王道ロック”では、ブラックのレザーを纏いギラついた＆ザラついたロックスターの風格となり、レザーを脱ぎステージを降りた後のブレイクタイムをイメージしたシーンでは、気だるそうに壁にもたれたり、水を飲んだりと、色気あふれる超エモショットとなる。
そして、大ボリュームのロックグラビアの中でも注目は、ライブスペースのあるロックバーでロケ撮影した、真っ赤なライトに照らされた超美麗なレザー姿。赤い光が映り、まるで燃えているように輝く瞳が印象的なショットやエレキギターをつまびくショット、サングラスを外した流し目など、全カット“これぞ！末澤誠也”な内容となる。
インタビューでは、アルバムを作るにあたっての素直な気持ち、ツアーやライブに向けての“欲”、そしてファンへの想いなど、末澤が嘘のない、等身大の言葉の数々をつむぐ。
「エンタメの系譜2026」特集は、『教場』より綱啓永、齊藤京子、井桁弘恵、再注目を浴びる時代劇をテーマに柄本佑、特撮戦隊ヒーローのテーマで井内悠陽、冬野心央、長田光平、ラブコメの魅力考察には伊野尾慧が登場。また、5月で閉場する大阪松竹座ゆかりの関西ジュニアの島崎斗亜（※崎＝たつさき）＆岡崎彪太郎（※崎＝たつさき）＆岡佑吏＆山中一輝＆伊藤篤志＆池川侑希弥のグラビアも必見。現在ボーイズグループオーディションを手掛ける秋元康氏にもロングインタビュー。
舞台『AmberS -アンバース-』の短期集中連載初回は加藤シゲアキ、「なにわ男子 カレンダーへの道」は大橋和也、そしてCLOSE UPには宝塚歌劇団・月組の風間柚乃＆礼華はるの2ショットも掲載。
