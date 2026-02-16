小泉八雲の「離島移住」を妻セツは全力拒否！住みたい街が違いすぎる夫にウンザリ…それでも超おしどり夫婦の謎

朝ドラで注目の小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）と妻・セツの実際の人物像は？近・現代歴史作家の青山誠さんが考察する。



文・写真＝青山誠

明治24年（1891）8月13日、ハーンとセツは鳥取県西部の伯耆（ほうき）への小旅行にでかけた。2人だけで旅行するのは初めて。ということは、これが“新婚旅行”ということになるのだろうか。

微妙な“新婚旅行”？

「真っ白い道が、低い断崖沿いにうねうねと続く。これが日本海沿岸だ。左手には、狭い一筋の石だらけの土地か、あるいは小高い砂丘の向こうに、青い皺を寄せた日本海が果てしなく広がっている。」（ラフカディオ・ハーン『新編 日本の面影』）

松江の大橋川の袂にある船着き場から蒸気船で中海を渡って米子まで行き、そこから人力車で伯耆街道を東へ。日本海の景色を眺めるうち、八橋宿に到着した。投宿した旅館は街道筋のにぎやかな表通りにあったが、裏手の路地を通ればすぐに海がある。目の前には延々と続く砂浜と海原が広がっていた。

ハーンは八橋をいたく気に入り長逗留した。日中は海水浴を楽しみ、夜にはセツが仕入れた地元の怪談や奇談を聞いて過ごしたという。この頃になるとセツはストーリーテラーとしての才能に目覚め、ハーンもまたそれに気づきはじめていた。

旅の宿で聞いた「鳥取のふとん」を、ハーンがとくに気に入り面白がっていた。有名な怪談なのでここで内容には触れないが、寝物語に聞かせるには、地元の怪談は最適の題材ではある。が、この話のネタ元は鳥取出身のセツの前夫・為二だった。

前夫に聞いた話を、新婚旅行中の新しい夫に聞かせるとは、どういう心境なのだろう？あるいは意趣返しだったと邪推できなくもない。

八橋での滞在中、ハーンは日中ずっと海水浴三昧だったという。その間セツは捨て置かれ、退屈していたのかも…？

ハーンは騒がしい都会が嫌いだった。好きなのは自然豊かで、鄙びた田舎。美しい景色があれば、他に何もいらない。また、静かで落ち着ける環境であれば、蚤やシラミの巣窟のような不潔な旅館でも気にしない。

しかし、セツの好みはそれと真逆。大自然や田舎の鄙びた風情は彼女のココロには響かないし、魚臭い漁村や虫だらけの山村はむしろ苦手だった。

不便で不潔な田舎よりも、便利で快適な都会で芝居や歌舞伎など流行りのエンタメを楽しみたいと思っている。そんなセツにとっては、この新婚旅行、あまり楽しくなかったのでは!?

離島暮らしは全力で拒否

そんな“新婚旅行”の同年11月、ハーンは熊本の第五高等学校に転任。セツと養祖父・養父母とともに転居した。翌明治25年（1982）7月には、夏休みの休暇を利用し、隠岐諸島を旅することにした。

この時もセツが同行した。奈良・京都などを巡ってから神戸から鳥取の境港行きの船に乗った。境港に到着した翌日、船を乗り換えて隠岐へ。

小さな木造汽船は日本海の荒波に揉まれて激しく揺れた。船に慣れてない彼女は船酔いに苦しんだはず。島に上陸する前から「もう帰りたい」といった心境だったろう。

隠岐への船便は月に3〜5回と少なく、冬場は時化でよく欠航する。絶海の孤島。簡単には行き来できない秘境だった。そんな場所には多くの独特の文化が残っているもの。ハーンが最も好む場所だ。

なかでも、隠岐諸島にある4つの有人島のうち、中ノ島にある菱浦という集落に彼はすっかり魅了され、8日間も滞在している。

「ヘルンは辺鄙なところ程好きであつたのです。東京よりも松江がよかつたのです。日光よりも隠岐がよかつたのです」

とは、セツの著書『思い出の記』の一節。夫の変人ぶりにすっかり呆れている。

隠岐からの帰りの船上、本土の山並みがしだいにはっきりと見えてきた。その時に「菱浦イイトコ、住ミタイ」とハーンが耳元で囁く。セツはこれをキッパリと拒絶。秘境の島からやっと脱出できたところで「いま、そんなこと言う!?冗談じゃない」といった感じか。

この時にもしもセツが隠岐に住むことを了承していれば、ハーンは本気で島に移住するつもりだった。

この後、ふたりは島根半島の美保関に10日ほど滞在している。この美保関もハーンの大好きな場所で、隠岐がダメならここに住みたいと思っていたようなのだが。

東京は「ジゴク!!」

明治27年（1894）６月にハーンは熊本第五高等学校に辞表を提出し、10月には神戸に引っ越し英字新聞の記者となった。2年後の明治29年（1896）には、東京帝国大学から英語講師就任を要請されて東京へ転居することになった。

この頃の東京は人口160万人を超えて、世界でも有数の巨大都市に発展している。ハーンが日本で一番住みたくない、喧騒渦巻く大都会。だが、セツには憧れの地だった。

「神戸から東京に参ります時に、東京は三年より我慢むつかしいと私に申しました。ヘルンはもともと東京は好みませんで、地獄のようなところだと申していました。東京を見たいと云うのが私の兼ねての望みでした。ヘルンは『あなたは今の東京を、廣重の描いた江戸絵のようなところだと誤解して居る』と申しました。私に東京見物をさせるのが、東京に参る事になりました原因の一つだと云ってました。」（『思い出の記』）

一度は東京に住んでみたいというセツの願いを聞き入れて、ハーンは「ジゴク!!」と叫びたくなるほど嫌な東京に住む覚悟を決めた。

少しでも静かに暮らせる環境を求めて、当時は郊外だった牛込区や四谷区（どちらも現在は新宿区の一部）で借家を探した。

そして、「ココ、イイデス」と、ある古い旗本屋敷をハーンは気に入る。

が、セツは腰が引けていた。手入れされず長年放置された建物はボロボロ、庭も雑草が生い茂り藪のように鬱蒼としている。敷地に一歩足を踏み入れた時、彼女は背筋にゾッと悪寒が走ったという。薄気味悪くてとても住む気になれず、すぐにでも契約しようとするハーンを必死に止めた。

後にセツが人から聞いたところによると、その家は化物や幽霊が出るという噂のある事故物件だったという。それをハーンに教えたところ、

「アア、デスカラ何故、アノ家ニ住ミマセンデシタカ。アノ家、面白イ家ダト、私、思イマシタ」

と言う。どうやら確信犯だったようで…。この夫が変人だったのを忘れていた。セツは怪談は好きだが、事故物件に住むほど物好きではない。

休暇は別々でも手紙でやり取り

好みや趣味はまったく相容れないふたりだが、しかし、お互い相手に自分の趣味を無理強いしない。この頃になると、相手の好みに無理にあわせることはやめて、自分の時間を大切にするようにもなっている。

例えば、東京に移住してからのハーンは毎年夏休みになると、静岡県の焼津に長期滞在して海水浴を楽しんでいた。が、セツはもうそれには付き合わない。焼津の常宿が不潔で泊まる気になれなかった。だから、彼女はひとり東京に残り、好きな歌舞伎や芝居を楽しみながら留守番することにした。

趣味や好みはまったく違うふたりが上手くやるには、お互いの違いを理解して自分の好みを押しつけない、無理強いはしない。それぞれが、やりたいことをしながら過ごす。それが一番だということに気がついたようだ。相手の好みにあわせるのは、疲れるし楽しくない。無理するうちに、相手のことも嫌になってしまうかも。我慢は人を不幸にするだけだ、と。

しかし、東京と焼津で離れて暮らしても、お互い相手のことは手に取るように分かる。長い手紙を頻繁にやり取りして近況を伝えあうようになっていた。四六時中一緒にいる時よりもむしろ、心は通じあっていたようでもある。

青山 誠（あおやま・まこと）

作家。近・現代史を中心に歴史エッセイやルポルタージュを手がける。近著に『小泉八雲とその妻セツ 古き良き「日本の面影」を世界に届けた夫婦の物語』（KADOKAWA）。