心も体もととのう！春に作りたい料理家・榎本美沙さんの新たまねぎとキャベツを使ったぱぱっとレシピ2選

忙しい毎日を過ごすからこそ、ぱぱっと簡単に、心も体もととのう食事をしたい。



季節の食材を取り入れ、素材の味を生かしたレシピが人気の料理家・榎本美沙さん。発酵マイスターで国際中医薬膳師でもある。



1年を通して体にやさしい食事を作ることができる、レシピ本『ぱぱっとととのえごはん』（扶桑社）から、新たまねぎとキャベツを使った2つのレシピと4つのととのえポイントを一部抜粋・再編集して紹介する。

春ならではの食材を使ってケアを

冬の寒さがやわらいで、ポカポカ陽気がうれしい季節。新生活に心が躍る一方で、朝晩の寒暖差や環境の変化による緊張などで、体のリズムが乱れがちに。そんな春の不調には、この季節ならではの食材を取り入れて先回りのケアを心がけましょう。

春は冬にため込んだ老廃物を排出したり、疲れや心を癒やしたりする食材が出回ります。なかでも新たまねぎや春キャベツなどの「新」や「春」とつく食材は、ほかの季節のものよりやわらかく甘味があるので、生食やぱぱっと加熱する調理に最適です。

塩麹や酢、ヨーグルトなどの軽やかな発酵食材とも相性がよく、ととのえごはんにぴったり。心身をいたわるすこやかな品々が手軽につくれるので、体調管理にぜひ役立ててください。

丸ごと新たまレンジ蒸し バターしょうゆ

体を目覚めさせて代謝を上げてくれる新たまねぎ。とろっと甘い味わいは春ならではのごちそうです。

＜材料2人分＞

新たまねぎ…2個（200g）

バター…20g

しょうゆ…小さじ2

青のり…適量

＜つくり方＞

（1）新たまねぎは皮をむき、上下にそれぞれ十字に2〜3cm深さの切り込みを入れる。1個ずつラップで包み、電子レンジ（600Ｗ）でたまねぎがやわらかくなるまで8〜9分加熱する。



（2）（1）のラップをはずして器に盛り、バターをのせてしょうゆをかけ、青のりを散らす。

＜ポイント＞

新たまねぎはみずみずしいので、丸ごとラップで包んでレンチンすれば、10分弱でやわらかくなる。

春キャベツみそギョーザ

春キャベツをたっぷり加えてさっぱりとした味わいに。軽いので胃腸にもやさしく、たくさん食べられます。

＜材料2人分＞

ギョーザの皮（大判）…18枚

春キャベツ…1/4個（200g）

塩…小さじ1/4



（A）

豚ひき肉…160g

みそ…大さじ1

ごま油…小さじ1



サラダ油…大さじ1

ごま油…適量



（B）酢、コショウ…各適量

＜つくり方＞

（1）春キャベツは7mm角に切り、塩をもみ込んで10分おき、水気をしっかり絞る。

（2）ボウルに（A） 、（1）を入れて練り混ぜる。ギョーザの皮に等分にのせて包み、計18個つくる。

（3）フライパンにサラダ油を中火で熱し、いったん火を止めて（2）を並べ入れる。再び中火にかけ、しっかり焼き目がついたら水100ml（分量外）を加え、フタをして4分蒸し焼きにする。

（4）水分がほぼなくなったらごま油を回しかけ、カリッとするまで焼く。器に盛り、好みで合わせた（B）を添える。

＜ポイント＞

春キャベツを塩でもみ、水分をしっかり除いてから加えて混ぜることでベチャつき防止に。

体よろこぶ！4つのととのえポイント

季節の野菜や発酵食材を上手に取り入れる「ととのえごはん」。自分でつくるとやっぱりおいしく、体にもやさしく作用します。

■ととのえポイント1：季節の食材を味方につける

旬の食材は栄養価が高く、その季節に必要な栄養素を含んでいるので、旬の時季にいただくことで、季節ごとの体調の変化にうまく対応することができます。



年間とおして手に入る野菜なども、旬の時季に食べると格段においしい！ 難しく考えないで、“おいしい＝栄養が詰まっている”という感覚で、手軽に取り入れてみてください。すると、自然と“体にうれしいおまけ”がついてきます。

■ととのえポイント2：発酵食材を積極的に取り入れる

発酵食材は、腸活に役立つ栄養を手軽に摂取することができる優秀食材。日本でおなじみのみそやしょうゆ、米酢、みりん、塩麹などのほか、ヨーグルトやキムチ、チーズ、豆板醤やオイスターソースも発酵食材ならではの成分が詰まっています。



腸内環境がととのうと免疫力の向上、美肌や若々しい体づくり、健康維持にもつながるので、毎日の食事に気軽に取り入れて、おいしく体調管理を心がけましょう。

■ととのえポイント3：香味野菜を香りや味のアクセントに

青じそやみょうが、しょうがなどの香味野菜は、香りや風味をつけて食欲を増進してくれる万能食材。脇役のイメージがありますが、しょうがは体を温め、しそやみょうがのさわやかな香りはリラックス効果も。



食欲がないときや風邪気味のときには、消化を助けるなど、体をととのえるサポートもしてくれます。なにより料理がおいしくなるので薬味として使ったり、料理に混ぜ込んだりするのがおすすめです。

■ととのえポイント4：体調に合わせてバランスのいい献立に

本書では、季節に合わせた主菜、副菜、主食、汁物などをバリエーション豊かに紹介しています。体調や気分に合わせたレシピを選びやすく、“ぱぱっと”つくれるものを組み合わせれば、無理なくバランスのいい献立がつくれます。



時間がないときは、ご飯ものや麺類といった一品でささっとすませてもOK。毎日のことなので食事の支度が負担にならないように、気楽につくって楽しんでください。

榎本美沙

料理家・発酵マイスター・国際中医薬膳師。発酵食材や旬の野菜を使った体と心にやさしいレシピを雑誌や書籍、テレビ、YouTubeなどで提案。料理初心者や忙しい人でもつくりやすいシンプルでおいしいレシピが好評。YouTube「榎本美沙の季節料理」は登録者数40万人を超える。オンライン料理教室「榎本美沙の料理教室」も人気。著書に、『榎本美沙のみそ本』（主婦と生活社刊）、『毎日、水キムチ』（文化出版局刊）ほか多数。