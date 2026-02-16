【ミラノ＝平地一紀】ミラノ・コルティナ五輪開会式が６日に行われたミラノのサンシーロスタジアムで１４日、サッカー・イタリア１部リーグの名門同士によるインテル・ミラノ―ユベントス戦が早くも行われた。

五輪期間中の開催都市で、五輪以外の主要スポーツが実施されるのは異例。

「イタリア・ダービー」と呼ばれる好カードを見ようと、約７万５０００人収容の会場は満員になった。試合は首位のインテルが３―２で熱戦を制した。

昨年１１月、サンシーロを本拠地とするインテルとＡＣミランが共同でミラノ市からスタジアム周辺の所有権を取得した。両クラブは開会式後、速やかにサンシーロでの試合を行えるよう求めたとされ、急ピッチで芝生の再生などが行われた。五輪期間中の１８日と２２日には、ＡＣミランのホーム戦も予定されている。

これまで五輪開催地では、五輪スポンサーとの兼ね合いや警備のための人員確保の難しさなどから、主要スポーツの開催は控えられることが多かった。仏紙レキップによると、２００６年トリノ五輪開催時は、地元のユベントスはアウェー戦を連続で行ったという。

大会組織委のルカ・カサッサ運営広報局長は、記者会見で「五輪競技であろうがなかろうが、スポーツの熱狂があることはいいことだ」とコメントした。

サンシーロは１９２６年完成。３４年と９０年のサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）をはじめ、数々の大イベントで使用されてきた。インテルとミランは隣接する場所に新スタジアムを建造し、老朽化の進んだサンシーロは、取り壊される見通しとなっている。