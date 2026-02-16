ミラノ・コルティナオリンピックは１５日、スキージャンプ女子個人ラージヒルが行われ、丸山希（北野建設）が１２８メートル、１２５メートルを飛び２５７・０点の８位でメダルを逃した。

伊藤有希（土屋ホーム）は１４位、勢藤優花（オカモトグループ）は１５位、高梨沙羅（クラレ）は１６位だった。

不規則な風の中、丸山は１回目で１２８メートルを飛んで首位と１５点差、３位と６・２点差の７位。風と飛躍がかみ合えばメダルの可能性もあった中、勝負の２回目で１２５メートルと飛距離を落とし、今大会３個目のメダルを逃した。

２回目は、今季の躍進を支えた足の裏全体へ体重を乗せる助走に失敗した。ノーマルヒルから舞台がラージヒルに変わって以降、練習で手応えのある飛躍がなかなか出なかった。初出場の五輪に「気が張り詰めていたのもあった」と明かした。

ただ、丸山はこう続けた。「悔しさもあるけど、こんなにすがすがしく終われると思っていなかった」。個人ノーマルヒル、混合団体で銅を獲得しただけでなく、重圧の中でやり切った達成感があった。「４年後この舞台に戻ってきて、またみんなと戦いたい」。晴れやかな笑顔で、夢の舞台を終えた。（福井浩介）