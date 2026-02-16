SOFINA iP新洗顔料♡マイクロ泡で明るさ引き出す春の新定番

花王の総合皮膚科学スキンケアブランド「SOFINA iP（ソフィーナ iP）」から、新作「マイクロ泡セラム洗顔料」が2026年4月18日（土）より全国のドラッグストア、大型スーパー、ECサイトで発売。100％炭酸ガスの噴射剤を応用した濃密泡で、蓄積くすみ※2や毛穴汚れを浄化しながら、うるおいまで与える新発想の洗顔料です。洗うたび、明るさが湧き出る素肌へ♡

洗浄と保湿を同時に叶える設計

花王の調査では、洗顔に求める機能として「保湿」と「汚れ落ち」が2大ニーズに。さらに、その両方を求める人が約49％にのぼることが明らかになりました。

こうした声に応えるべく誕生したのが本商品。毛穴よりも小さいマイクロ炭酸※1泡が肌に密着し、蓄積くすみ※2や毛穴汚れをやさしく浄化。肌負担を抑えながら、すっきりとした洗い上がりを実現します。

※1炭酸ガス（噴射剤）

※2古い角質による

明るさを引き出す2つのアプローチ

保湿面では「角層ヴェール処方」を採用。洗顔後の肌をうるおい膜で包み込み、キメを整えます。

さらに、ケラトMF複合成分β※4（保湿）を配合し、角層細胞までうるおいを届け、しっとり感と透明感のある肌印象へ導きます。

次に使うスキンケアのなじみや化粧のりを高めるのも嬉しいポイント。内からキレイが湧き上がるような“オーシャンエナジー”の香りが、毎日の洗顔タイムを心地よく彩ります♪

※4コハク酸ジグリコールグアニジン、アミジノプロリン、メチルセリン、ＢＧ

商品概要

ソフィーナ iPマイクロ泡セラム洗顔料



蓄積くすみ※2・毛穴汚れを浄化しながら角層細胞までうるおいを与え、明るい透明感を引き出します。

容量：本体160g／レフィル240g

洗うたび、素肌に自信を

洗浄力と保湿力のどちらも妥協したくない、そんな大人の肌に寄り添うSOFINA iPの新洗顔料。濃密なマイクロ泡がやさしく包み込み、洗うたびに澄んだ印象へ導きます。

春のスキンケアを見直すタイミングに、毎日の洗顔から透明感ケアを始めてみてはいかがでしょうか♡