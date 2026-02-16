冬に行きたい「北海道の滝」ランキング！ 2位「流星の滝・銀河の滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
忙しい年始の喧騒（けんそう）が落ち着き、静かに自分を見つめ直したい今、冬の澄んだ空気感に包まれる旅への関心が高まっています。凛とした寒さの中で水飛沫が舞う清らかな絶景は、心身をリフレッシュさせてくれる格好の目的地となるはずです。
All About ニュース編集部は1月28日、全国10〜60代の男女250人を対象に「滝」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、冬に行きたい「北海道の滝」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「氷瀑として有名です」（40代女性／北海道）、「大雪山は厳冬期に入ると滝が凍結するといわれており、白銀の断崖に氷瀑が並ぶ圧巻の景観を楽しむことができますし、双瀑ならではの迫力や神秘性が魅力だから」（60代男性／神奈川県）、「流星や銀河と聞くと寒くてもみたいと思った」（20代女性／愛媛県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「青い川の水面と真っ白な雪の対比が非常に美しく夜のライトアップではより幻想的な光景が広がると聞いたので写真撮影を目的にぜひ訪れてみたいと考えているからです」（30代男性／東京都）、「非常に珍しい滝だと聞いたことがあるので、どうせなら見てみたい」（30代男性／埼玉県）、「漫画のキャラクターの名前みたいだから」（50代女性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：流星の滝・銀河の滝／48票2位は「流星の滝・銀河の滝」でした。大雪山国立公園内の層雲峡温泉に位置し、断崖を挟んで並び立つ夫婦滝として知られています。冬になると滝は氷結し、白銀の渓谷と相まって幻想的な景観を演出。展望台から見下ろす氷瀑は迫力があり、夜にはライトアップされることも。温泉地からのアクセスもよく、厳冬期でも比較的訪れやすい名所です。
1位：白ひげの滝／83票1位は「白ひげの滝」でした。美瑛町にある白ひげの滝は、岩肌の隙間から地下水が湧き出す珍しいタイプの滝。冬は周囲が雪と氷に覆われ、コバルトブルーの美瑛川とのコントラストが際立ちます。夜間ライトアップでは、白く輝く水流が闇に浮かび上がり、幻想的な雰囲気に。白金温泉からも近く、冬の美瑛観光を象徴するスポットとして高い支持を集めました。
