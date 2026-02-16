モデルでタレントのアンミカ（53）が16日までに自身のインスタグラムを更新。夫との2ショットを公開した。

「Happy Valentine's Day」と書き出したアンミカ。「旦那様の @theodoremillertokyo と、やっと見たかった映画【ズートピア2】が観れた」とつづって、夫のセオドール・ミラー氏との2ショットをアップした。

「違いは壁じゃなく、橋になる。素直さは、人と人をつなぐ一番の近道。そう感じた、出てくる動物全てが愛おしい映画でした」とコメント。「前作以上に、種族・価値観・立場の違いがリアルに描かれていて、分かり合えない前提で、それでも歩み寄る【同じを求めるのではなく、違ったまま一緒に歩む】というメッセージが深くなっていた気がします。子供から大人まで楽しめる、そして刺さるテーマの素晴らしい映画でした！

」と記した。

2人で食事の報告も。「そのあとは、少し暖かくなってき来たのでお散歩して、お気に入りの焼き鳥屋さんでディナー 久しぶりにゆっくり出来ました」とした。

ファンからは「超素敵で羨ましい」「アンミカさんいつもおめめがキラキラですね」「アンミカ夫婦最高」「お二人ともすてき」「お二人でブルーコーデ似合ってます」などのコメントが寄せられた。