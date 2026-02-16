◆報知新聞社主催 第５８回青梅マラソン（１５日、東京・青梅市 日本陸連公認コース）

男子３０キロは、荒生実慧（あらお・まさと、２５）＝ＮＤソフト＝が１時間３０分５４秒で連覇した。第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）の９区で区間賞を獲得して青学大の３年連続９度目の優勝に貢献した佐藤有一（４年）は、１時間３３分５６秒で７位だった。

原晋監督（５８）に「優勝を目指せ」とゲキを飛ばされていた佐藤は「折り返して１５キロくらいから、きつくなってしまいました。それから３０キロまで長かったですね」とレースを振り返った。悔しい言葉を明かすと同時に「沿道の方々や、折り返した後にすれ違うランナーの皆さんに力をもらい、走り切ることができました」と周囲の応援に感謝した。

青梅マラソンは思い入れの強い大会だ。青梅市に隣接する八王子市出身。市民ランナーの祖父・勝之さん、父・貢一さんは青梅マラソン出場の常連だったため、小学生の頃から会場まで応援に来ていた。「数え切れないほど多くの人が走っていて、お祭りみたいですよね。楽しい思い出です。僕も大きくなったら青梅マラソンを走ろう、と思いました」と振り返る。

拓大一高１年時には青梅マラソン高校男子１０キロに出場。同種目の歴代優勝者には、箱根駅伝区間賞２回の嶋津雄大（東京・若葉総合高―創価大―ＧＭＯインターネットグループ）らが名を連ね「箱根駅伝の登竜門」と呼ばれている。１年時はまだ力不足で練習の一環として出場し、１２７位に終わった。「２、３年の時は優勝を狙うつもりでした」と話すが、その２年間はコロナ禍のため中止に。今年は６年ぶりの青梅マラソン参戦だった。

この日は家族が現地で応援。ただ子供の頃、家の近所を一緒に走ってくれた祖父の勝之さんは２年前に８１歳で亡くなった。「青梅マラソンが大好きだった祖父のためにも、いい走りをしたい」と強い意欲でレースに臨んだ。

結果は満足できるものではなかったが「レース中、何度も『青山学院！』『佐藤有一！』と名前を呼んで応援してもらえました。苦しかったけど、うれしく、楽しくもありました」と笑顔も見せた。

箱根路の王者、青学大の強さを象徴する選手だ。青学大では、３年時まで箱根駅伝に一度も出場できなくても泥臭く走り込みを重ねて、４年目に大輪を花を咲かせる選手が多い。佐藤有一も、最初の最後の箱根駅伝で９区区間賞。原監督が「輝け大作戦」を発令した第１０２回箱根駅伝で、まさに輝きを放った。

青学大を卒業後は、実業団のサンベルクスで競技を続ける。青梅から箱根へ羽ばたいた自信を胸に、今度は青梅から世界を目指す。

◆佐藤 有一（さとう・ゆういち）２００３年４月２６日、東京・八王子市生まれ。２２歳。拓大一高３年時に全国高校総体５０００メートルで決勝に進出し、１２位。２２年に青学大文学部に入学。学生３大駅伝は４年時の全日本大学駅伝でデビューし、５区４位。箱根駅伝は９区区間賞。自己ベスト記録は５０００メートル１３分５３秒６１、１万メートル２８分７秒７５、ハーフマラソン１時間３分５３秒。１８３センチ、６３キロ。