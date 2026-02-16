◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート ペアショートプログラム（１５日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

ペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組はリフトでまさかのミスが出て７３・１１点、トップと６・９点差の５位発進となった。

冒頭で高さのあるトリプルツイストを披露し、並んで跳ぶ３回転トウループも成功。しかし得点源のリフトで大きくバランスを崩した。演技後、氷上でうなだれる木原の肩に、三浦が手をやった。キス・アンド・クライでも三浦とコーチが声をかけたが、木原は首を振り下を向いた。

木原は「大きなミスが出てしまったけど、しっかり７０点台をキープできたし、最後に踏みとどまれた。（フリーは）第３（グループ）なので、しっかり明日フリーで頑張っていきたい」。三原は「まだ映像を見ていないので何とも言えないが、いつも通りではなかった。明日はこういった失敗がないように頑張りたい」と前を向いた。

ペアの五輪競技で過去最高成績は前回北京大会の「りくりゅう」の７位。木原は高橋成美と組んでいた初出場の２０１４年ソチ大会から、自身４大会連続出場を果たしていてる。日本史上初の表彰台、そして金メダル獲得へ、フリーで巻き返す。