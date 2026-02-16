プロも苦戦するつま先下がりの練習法とは？【タケ小山のゴルフ超上達ノート】

斜面が上手くなる練習法は…！？

ここでは斜面について話をしましょう。プロにも嫌な斜面があるんですが、それはつま先下がりです。つま先下がりは足元が高くてボールが低いわけですが、ダウンスイングでクラブが入ってくる斜面が高く、普通に振ると地面に当たってしまいます。そのためクラブを外から入れてくるしかないのですが、これが曲者で、ボールがつかまり過ぎてしまうんです。アマチュアの場合はクラブが外から入るとスライスになります。だからつま先下がりだと右に飛んでしまう人が多いのですが、プロはつかまえ方を知っているから逆にフックになります。そこに難しさがあるんですね。

そこでどうするかというと、スライス回転をかけて打ちます。フェースを開いておいて、カット気味に入れることで引っかけないように打つんですね。なぜこういうマネジメントになるのかというと、予想しない球が出るのが嫌だからです。いわゆる逆球ですね。プロはいかなる場合でもまっすぐ狙うということはしません。必ずどちらかに曲がるように打って、曲がり過ぎたら仕方がないという風に考えるのです。同じ理由で左足下がりの斜面もプロは好きではないですね。この斜面もダウンスイングで地面が邪魔ですから、上からクラブを入れざるを得ません。青木功プロやセルヒオ・ガルシアのように上からドーン! とクラブを入れて低い球を打っていく選手は問題ありませんが、クラブが下から入る選手、石川遼プロなどもそのタイプですが、高弾道のドローが持ち球の選手は基本的に左足下がりは嫌なはずなんです。このように、左足下がりやつま先下がりはプロアマ問わず難易度が高く、アマチュアが上手く打てる確率はおそらく10～30%ぐらいではないでしょうか。

これがつま先上がりや左足上がりになると、苦手意識があるというアマチュアはそう多くないと思いますが、それはボールがつかまえやすいからです。左足上がりなどは %ぐらいの確率で上手く打っているような気がしますが、クラブが下から入りやすいライでもあるので、プロはあまり好きではありません。左足下がりでつま先下がりという複合斜面の傾斜がきつい場合も嫌ですが、左足上がりでつま先上がりという複合斜面もかなり気持ちが悪いのです。これがバンカーになると最悪で、クラブが砂に刺さってしまうので、上手く打つことが難しくなります。要するに斜面からのショットには段階があるということです。最初の頃はボールがつかまる左足上がりやつま先上がりを比較的打ちやすく感じますが、上手くなるにつれて、つかまってしまうがゆえの難しさがわかってくるということですね。そしてもちろん、目標も高くなっていきます。斜面から上手く打てればオッケーだったものが、グリーンをとらえたいという気持ちに変わっていきます。

となると、それなりのテクニックを覚えなければいけないわけで、斜面からのショットがローハンデキャップへの道といえないこともありません。斜面から上手く打つには利き目の下にボールを置くことですが、もう1つポイントをあげるなら、ソールを上手く使うことなんです。クラブの刃が地面に刺さ ってしまい、抜けなくなるからミスになるのであり、これを防ぐにはソールを地 面で滑らせるように打つのがコツです。 そういう意味で、左足下がりでつま先下がりのフェアウェイバンカーから打つのは斜面のよい練習になります。ソールが滑りやすい状況になっているので、必要以上に打ち込まなければ、ソールが勝手に滑ってボールをとらえてくれるからです。斜面から上手く打てない人は刃がつっかかってしまうから上手く打てないのであり、砂の上でソールを滑らせる感覚をつかめば、どんな斜面でもそこそこ打てるようになるのです。

【出典】『タケ小山のゴルフ超上達ノート 誰も言わない実戦的スコアアップ術』著者：タケ小山