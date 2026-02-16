【日本】
実質GDP１次速報値（2025年 第4四半期）08:50
予想　0.5%　前回　-0.6%（前期比)
予想　1.6%　前回　-2.3%（前期比年率)
予想　3.2%　前回　3.4%（GDPデフレータ・前年比)

鉱工業生産（確報値）（12月）13:30
予想　-0.1%　前回　-0.1%（前月比)
予想　2.6%　前回　2.6%（前年比)
予想　N/A　前回　-5.3%（設備稼働率・前月比)

【英国】
ライトムーブ住宅価格（2月）09:01　
予想　N/A　前回　2.8%（前月比)
予想　N/A　前回　0.5%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏鉱工業生産指数（12月）19:00　
予想　N/A　前回　0.7%（前月比)　
予想　N/A　前回　2.5%（前年比)

【カナダ】
住宅着工件数（1月）22:15
予想　26.3万件　前回　28.24万件（住宅着工件数)

※予定は変更することがあります