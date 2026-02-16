【日本】

実質GDP１次速報値（2025年 第4四半期）08:50

予想 0.5% 前回 -0.6%（前期比)

予想 1.6% 前回 -2.3%（前期比年率)

予想 3.2% 前回 3.4%（GDPデフレータ・前年比)



鉱工業生産（確報値）（12月）13:30

予想 -0.1% 前回 -0.1%（前月比)

予想 2.6% 前回 2.6%（前年比)

予想 N/A 前回 -5.3%（設備稼働率・前月比)



【英国】

ライトムーブ住宅価格（2月）09:01

予想 N/A 前回 2.8%（前月比)

予想 N/A 前回 0.5%（前年比)



【ユーロ圏】

ユーロ圏鉱工業生産指数（12月）19:00

予想 N/A 前回 0.7%（前月比)

予想 N/A 前回 2.5%（前年比)



【カナダ】

住宅着工件数（1月）22:15

予想 26.3万件 前回 28.24万件（住宅着工件数)



※予定は変更することがあります

