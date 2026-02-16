『ばけばけ』新たな相関図にネット仰天「え、続投!?」「びっくり」
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K））が、16日放送開始の第20週から舞台を熊本に移す。これに先立ち、公式SNSで新たな人物紹介図が公開され、松江編からの意外な続投キャラクターも明らかとなり、反響が広がっている。
公式は「『ばけばけ人物紹介図』熊本で出会う人々が加わりました」と投稿。熊本の人々として、ヘブンの同僚教師・作山（橋本淳）、ロバート・ミラー（ジョー・トレメイン）とその妻・ラン（蓮佛美沙子）、熊本の商売人・荒金九州男（夙川アトム）、熊本の田舎に住む女性・吉野イセ（芋生悠）が紹介された。さらに、松野家の女中・クマ（夏目透羽）も新たに加わる。
一方、「熊本で松野家と共に暮らす人々」として、ヘブン専属の車夫・永見剣造（大西信満）、錦織友一（吉沢亮）の弟・錦織丈（杉田雷麟）、ヘブンの生徒・正木清一（日高由起刀）も名を連ねた。松江から熊本へ移り住み、松野家と生活をともにする展開となる。
永見は「不器用ですけん」が口癖で、トキにヘブンの秘密をうっかり漏らしてしまうなど、どこか抜けた愛嬌ある人物として人気を集めてきた。熊本編でも続投することが判明し、SNSでは「永見さんも熊本着いて行ったのか！」「え、続投するの!?」「永見剣造さんの名がある。いやー嬉しい」「不器用だけど心強い」「二人をわかってくれてる人は一人でも多い方がいい」など歓喜の声が相次いだ。
また、新たな顔ぶれに対しても「熊本編の紹介図、ありがとうございます 楽しみです」「メンツが豪華すぎる」「え〜車夫さんも熊本に行くの！びっくり」「松野家は賑やかになりそう」「最終章突入になるのが早すぎる」といった期待と驚きのコメントが寄せられている。
