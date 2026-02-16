柳原可奈子、手作り「猫ちゃんカレー」紹介 “工夫凝らした”盛り付けに反響「子供達が大喜びのご飯」「めっちゃかわいい」「テンション上がる」
2児の母でタレントの柳原可奈子（40）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。「今夜は猫ちゃんカレーです」と猫のキャラクターのように“かわいらしく”盛り付けされた、手作りカレーを披露した。
【写真】「めっちゃかわいい」「テンション上がる」柳原可奈子手作りの“猫ちゃんカレー”
柳原は「トッピングに、スーパーで見つけた星ふりチーズというのをかけてみたよ」と紹介し、娘の食事の写真を公開。猫の顔に形どられた白米に、のりで目やヒゲなどが表現されており、猫の口には星型のチーズが散りばめられたカレーのルーが盛りつけられている。
ほかにも、柳原の大好物だという「かぼちゃにクリームチーズとマヨネーズを入れたサラダ」とデザートのいちごが添えられ、栄養バランスが整った愛情たっぷりの“手作りごはん”を披露した。
これに対しコメント欄では、「めっちゃかわいい＆美味しそう」「子供達が大喜びのご飯」「星のチーズ、テンション上がる」「これはいい思い出になりますね」「いつも工夫がいっぱいのご飯で、家族は幸せね」「凄いなぁ〜、忙しいのに頭が下がります」といった声が寄せられている。
また投稿では、「入学準備品を揃えはじめているご家庭も多いかな!? 長女も必要な物のお知らせをいただきました パウチのやわらか防災食や自食練習用の食器、保護帽、放デイの荷物もまとめて入る巨大なボストンバッグなどなど 長女が使いやすい物を吟味できたらなーと思います」と子育ての近況を明かし、「新1年生ファミリーさん一緒にがんばりましょ またお話きいてねー」と呼びかけた。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女、22年11月に第2子次女を出産。長女は脳性まひであることを公表している。
