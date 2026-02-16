今回は、離婚を決意し、息子と家を出ようとした矢先、警察から電話がかかってきたエピソードを紹介します。

夫に不倫を開き直られ…

「夫が職場の女性と不倫していると分かり、夫を問い詰めました。夫は不倫を認めましたが、『君が母親になって女を捨てているせいだ』などと意味不明な言い訳をし、不倫を開き直ってきたんです。

そこで私は離婚を決意し、まだ生後3か月の息子を連れて家を出て、『よし、実家で暮らそう』と思いました。実家にいる母に頼ろうとしたんです。でも母に電話しても出ず、LINEも返信がなく……。

その後、警察から『〇さん（母の名前）の娘さんでしょうか？』と電話がかかってきて、母が亡くなったことを知らされました。ショックで頭が真っ白になりました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年12月）

▽ この女性は、母親と親友のように仲が良かったとのことで、さぞショックだったことでしょう。父親もすでに他界しているそうで、頼れる人はもういないとか。仕事も探さないといけないですし、不安は尽きないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。